Profundo dolor por la muerte de un histórico bombero de Centenario

Bomberos Voluntarios de Centenario despidió con conmovedoras palabras a uno de sus pilares más queridos, fallecido a los 64 años.

Eduardo Lalo bustos era el tesorero de la Asociación de bomberos Voluntarios de Centenario

Producto dolor se viven por estas horas en parte de la comunidad de Centenario y sobre todo en el cuartel de bomberos de la ciudad, tras el fallecimiento de un integrante de la comisión directiva, y un pilar fundamental para esa institución.

Se trata de Eduardo “Lalo” Bustos, histórico integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario y actual tesorero de la institución, que falleció en estas horas, de acuerdo a la información que se dio a conocer oficialmente desde esa entidad.

Tenía 64 años y era una figura muy querida dentro y fuera del cuerpo activo, por su entrega, su compromiso y su calidez humana. Hacía muchos años que formaba parte del cuerpo, y vio pasar casi todas las etapas de esa entidad, que hoy goza de un prestigio en la provincia de Neuquén.

B ombero Bustos Centenario Eduardo "Lalo" Bustos, histórico bombero de Centenario y tesorero, falleció este miércoles.

“Bomberos Centenario lamenta profundamente informar la pérdida irreparable de nuestro compañero, amigo y tesorero Eduardo Bustos (Lalo), quien falleciera a los 64 años de edad”, expresó la institución en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Bomberos de Centenario: "Lalo fue un pilar fundamental"

En el comunicado, los bomberos destacaron que “Lalo ha sido un pilar fundamental para bomberos, con un compromiso único e inclaudicable. Todos los que abrazamos esta institución sabemos que todo lo que diste al voluntariado será recordado por siempre, así como también el amor a tu familia y la solidaridad con todos”.

Patricio Álvarez, jefe del cuartel de bomberos de la localidad, y Germán González, referente de la asociación se lamentaron por la irreparable pérdida de un compañero de trabajo.

Los restos de Eduardo Bustos son velados este miércoles en la empresa Corres, desde las 8.30 hasta las 17 horas, donde familiares, compañeros y vecinos se acercan a despedirlo con muestras de afecto y gratitud.

Conmoción y despedida en las redes

La noticia generó una fuerte conmoción en Centenario, y decenas de mensajes comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Vecinos, ex bomberos y allegados expresaron su dolor y acompañamiento a la familia. “Un abrazo enorme a la familia Bustos y a mi hermano Germán, que lo acompañó por años en la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario”, escribió Sandrina González.

“Q.E.P.D.”, publicó Alejandra Biaguini, mientras que María Elena Biaguini agregó: “Qué triste noticia”.

“Los acompaño en sus sentimientos a toda su familia y a todo el Cuartel Centenario de Neuquén”, escribió María Díaz Carlota.

Por su parte, José Luis Paris (ex jefe del cuartel de bomberos) expresó: “Qué triste noticia. Que el día le dé paz a la familia para sobrellevar tan doloroso momento. Gracias por darle tantos años a los bomberos, desinteresadamente ayudaste a que Bomberos de Centenario sea la mejor institución de la provincia”.

“Hasta siempre, Lalo. Q.E.P.D. Gracias por todo”, finaliza el mensaje oficial de la institución, que refleja el enorme vacío que deja su partida.

Su legado de trabajo, humildad y compromiso con el servicio voluntario quedará grabado en la memoria de toda la comunidad de Centenario.