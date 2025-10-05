Llevaba droga en la pickup, vio a los canes detectores y empezó a rociar el interior con desodorante

El incidente ocurrió en Centenario y los perros, a pesar del intenso perfume, encontraron cocaína y marihuana. El conductor pudo acceder a una probation.

Un hombre que escondía marihuana y cocaína en su pickup y que intentó atravesar un puesto de control en Villa Obrera , en Centenario, no fue condenado pero deberá donar una suma de 300 mil pesos al hospital de la localidad de Buta Ranquil y cumplir varias pautas de conducta.

La investigación tuvo como protagonista a un conductor de una F-100, que fue interceptado en la calle interprovincial Jaime de Nevares, a no mucha distancia del Destacamento de la División Tránsito . En ese sector, una comisión del Departamento Antinarcóticos, trabajaba con sus perros detectores Nik y Vasco . El operativo se desarrolló el 24 de agosto de 2019, en horas de la tarde.

En apariencia, el dueño de la camioneta no esperaba un operativo preventivo y desesperado, empezó a rociar su interior con un desodorante. La acción no pasó desapercibida para los uniformados, que se acercaron con Nik y Vasco y esperaron el resultado de su inspección. Implacables y a pesar del perfume intenso del desodorante, marcaron la puerta derecha del vehículo.

Con el auxilio de testigos, los efectivos revisaron el interior de la pickup y dieron con dos paquetes de droga: casi 900 gramos de marihuana y más de 250 gramos de cocaína.

Tenencia simple de estupefacientes

Frente al hallazgo de la droga, el conductor fue informado del inicio de una causa por el delito de tenencia simple de estupefacientes. En tanto, otro hombre y una mujer que lo acompañaban, fueron sobreseídos en una etapa posterior del proceso.

Más allá de que en un primer momento el único procesado enfrentaba una complicada situación, se vio beneficiado por una pericia que determinó que la marihuana tenía un grado prácticamente nulo de poder toxicómano.

Las imágenes corresponden a distintos controles realizados en los últimos meses en los pasos fronterizos de la provincia. A veces, ni el fino olfato de los perros puede detectar la droga.

A partir del resultado de la investigación, el Ministerio Público Fiscal resolvió proponer una suspensión de juicio a prueba y que el conductor bajo sospecha cumpla pautas de conducta durante el plazo de dos años. Asimismo, se determinó que haga una donación el hospital de Buta Ranquil de 300 mil pesos.

El hombre que fue investigado por la fiscalía federal de esta capital se mostró de acuerdo con la propuesta de suspensión de juicio a prueba y confirmó que pagará en dos cuotas la donación al hospital.

Sin antecedentes penales

El juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén capital (TOF) que presidió la audiencia, hizo el análisis de rigor de la propuesta de las partes y resaltó que el imputado no registraba antecedentes penales. En este marco, consideró que no existían impedimentos para que se aplique la probation y que, al igual que en otras situaciones similares, el hombre deberá mantener domicilio, no cometer delitos y someterse a controles periódicos de la Dirección de Presos y Liberados.

En tanto, ajustándose al reclamo de la defensa, confirmó que se le deberá entregar al hombre su camioneta, que permanece depositada en el Departamento Antinarcóticos.

De igual modo, el responsable unipersonal del TOF aclaró que la cesión del vehículo era transitoria y que el trámite se concretará efectivamente cuando el hombre contrate un seguro contra terceros.