Detectaron droga en encomiendas que iban de Neuquén a Chos Malal

Gran operativo terminó con el hallazgo de un vivero de más de 180 plantines de marihuana en la capital neuquina.

Uno de los allanamientos que derivó en el secuestro de plantines de marihuana.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional detectó droga en encomiendas que partieron de Neuquén con destino a Chos Malal y allanaron dos domicilios transformados en vivero de plantación de marihuana.

Según informaron este sábado desde ese organismo nacional, se llevaron a cabo dos procedimientos realizados en el mismo día, en el que se detectaron paquetes postales con el mismo remitente que contenían frascos con la droga.

En el marco de la causa judicial correspondiente, se ordenaron allanamientos en dos domicilios de la capital neuquina donde incautaron más de 182 plantas de “cannabis sativa” y cogollos.

encomiendas- marihuana- ruta 22- senillosa-2

Personal del Escuadrón 68 “Comahue”, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 22 (kilómetro 1.260), a la altura de Senillosa, efectuó controles físicos y documentológicos a un ómnibus de una empresa de transporte de pasajeros que circulaba desde la ciudad de Neuquén con destino final Chos Malal.

Frascos de marihuana

Al escanear una encomienda, los gendarmes observaron dos frascos que contenían sustancia orgánica, por lo que se solicitó autorización a la Fiscalía Federal de Neuquén para su apertura, detectando marihuana en su interior.

Posteriormente, efectivos de la misma unidad detuvieron la marcha de otro ómnibus con el mismo itinerario y detectaron en la bodega una encomienda con características similares y el remitente coincidente, lo que derivó en su apertura ante testigos. Constataron otros dos frascos que contenían “cannabis sativa”, totalizando 227 gramos.

Neuquen- Invernadero de marihuana3 (1)

Continuando con la investigación, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”, ayer se llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad capital, obteniendo como resultado el secuestro de 182 plantines y plantas de marihuana, 226,39 gramos de cogollos y “cannabis sativa” triturada, 807.200 pesos en efectivo y un teléfono celular.

La Unidad Fiscal interviniente dispuso que un ciudadano involucrado quede supeditado a la causa.

Llevaban más de dos kilos de marihuana en un bolso

En un control de rutina, que tuvo lugar hace dos meses, Gendarmería detectó a dos hombres que viajaban por la Ruta 22 con más de 2 kilos de cogollos de marihuana en un bolso. Ambos quedaron detenidos y fueron acusados por la fiscalía, luego de que se descubra su cargamento. Se trataba de dos hombres de la provincia de Río Negro.

En una audiencia de formulación de cargos realizada días más tarde, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Gastón Rodríguez formularon cargos a los dos hombres que fueron demorados durante el control de la fuerza federal en horas de la madrugada de ese día.

controles ruta gendarmeria

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los acusados (identificados como "D.N.O" y "E.L.E.G") circulaban en un Renault Sandero cuando a la altura del kilómetro 1379 de la traza nacional, en las inmediaciones de Zapala y cerca de las 4 de la madrugada, se encontraron con un control de Gendarmería.

Durante sus tareas, el perro olfateador advirtió sobre la presencia de estupefacientes en el rodado y, al revisarlo, el personal de Gendarmería constató que los sospechosos llevaban un bolso con tres bolsas en el interior que contenían un total de 2 kilos y 127 gramos de cogollos de marihuana.

Por esto, la droga fue secuestrada y los hombres demorados por la tenencia. El delito que la fiscal del caso atribuyó a los acusados fue tenencia de estupefacientes.