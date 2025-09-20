Clausuran una vivienda que ya había sido allanada por microtráfico y seguía funcionando

La venta de droga, anteriormente liderada por la propietaria, había sido retomada por sus hijas. Ahora, ellas quedaron imputadas también.

Un kiosco narco que la Policía había allanado en reiteradas ocasiones había vuelto a sus funciones y la vivienda fue finalmente clausurada esta semana. El operativo concluyó con la detención de dos personas que serán imputadas por la Justicia.

El nuevo allanamiento a la boca de expendio la realizó esta semana la División Antinarcóticos de Cutral Co, tras verificar que a pesar de las varias diligencias realizadas en dicho domicilio con anterioridad, las hijas de la antigua dueña -hoy en prisión en Neuquén capital cumpliendo condena por delitos vinculados al narcotráfico- habían retomado la actividad ilegal.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, en el marco de la Ley Provincial N°3488. La investigación fue iniciada a fines de agosto y contó con más de 20 días de trabajo, durante los cuales se pudo constatar que en la vivienda se volvían a constatar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

fiscal jefe gaston liotard.jpg

El dato de más gravedad que surgió de la investigación fue que se registró la presencia de menores de edad, algunos vistiendo guardapolvos escolares, adquiriendo sustancias prohibidas, situación que fue informada de inmediato a la Fiscalía.

El nuevo procedimiento de allanamiento concluyó con el secuestro de elementos de interés para la causa, la imputación penal y libertad supeditada de dos mujeres, además de la clausura preventiva de la vivienda, que se suma a otra realizada el pasado 3 de septiembre en el barrio Otaño de Plaza Huincul, también utilizada como punto de venta de drogas.

El operativo contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, el Comando Radioeléctrico y personal municipal, bajo la coordinación de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co.

A principios de mes, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda deshabitada que presuntamente era utilizada como búnker para la venta de drogas en la ciudad de Plaza Huincul. Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes y se notificó a varias personas que quedaron vinculadas a la investigación.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la división Antinarcóticos de Cutral Co. La medida se realizó en una propiedad ubicada sobre calle Formosa, al final del barrio Otaño.

Lucha provincial

Cabe recordar que, desde finales del mes de julio, la lucha contra el narcotráfico entró en una segunda etapa en la que el Estado irá por los inmuebles utilizados para vender drogas. Durante ese anuncio, el fiscal general de Neuquén, José Gerez fue categórico al señalar: “Apuntamos a las personas que venden y a los domicilios”.

En este sentido, el fiscal remarcó el rol central de la ciudadanía para denunciar de forma anónima con el QR, o a través de la app Neuquén Te Cuida, los lugares de venta y la importancia del trabajo conjunto con los tres poderes del Estado.

neuquen te cuida.jpg

La clausura preventiva implica un avance concreto en la política de Estado para combatir el delito en general y el microtráfico en particular, una de las prioridades del Gobierno neuquino. Para ello, se realizan fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aportando equipamiento y vehículos, promoviendo capacitaciones para el personal policial y trabajando junto a los municipios, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.