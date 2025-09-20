Consiguió que sus garrapiñadas de Villa La Angostura lleguen a toda la provincia

Facundo Milanessi, es el propietario del emprendimiento “El Bocado”. Acordó con una cadena comercial el expendio de sus productos.

Las garrapiñadas de “ El Bocado ”, un emprendimiento de Villa La Angostura, llegarán a varios puntos de la provincia tras la reciente firma de un acuerdo comercial. El producto neuquino, tendrá presencia en las farmacias “Global”, precisamente en 40 sucursales.

El vínculo inicial surgió a partir de edición de “ Tienda de Sabores ”, en Villa La Angostura, organizada por el gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU , dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo del municipio local.

Facundo Milanessi, dueño de “El Bocado” relató que “gracias a ‘Tienda de Sabores’, en la edición que se realizó en Villa La Angostura, se nos acercó la gente de farmacias Global y luego de un tiempo de ideas y vueltas lógicas de trabajar con una gran empresa, hemos alcanzado un convenio que nos permitió llegar a todas sus sucursales con nuestros productos”.

A partir del acuerdo “nos van a encontrar en todas las localidades donde está el Global: Centenario, Añelo, Neuquén capital, Zapala, entre otras”, informó Milanessi.

Los productos

Desde “El Bocado” elaboran siete variedades de garrapiñadas: de maní, de girasol, de almendras, de nueces, de pistachos, de avellanas y de castañas.

Además, cuentan con variedades de snacks salados combinados, como maní con mostaza y miel, girasol, con ajo y romero, de almendras con merkén, nueces con jengibre, entre otros.

Milanessi valoró la feria “Tienda de Sabores” porque “potencia nuestros negocios, nos permite seguir creciendo y seguir avanzando”. El evento busca promocionar y dar a conocer los alimentos y bebidas de origen neuquino de distintos puntos de la provincia.

La gran mayoría de los emprendedores que forman parte de la feria cuentan con el acompañamiento del programa de Valor Agregado a la Producción Primaria del Centro PyME-ADENEU.

image

La Agencia brinda apoyo a elaboradores y manipuladores de alimentos de la provincia con asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas, fomentando la seguridad alimentaria, la innovación, la diversificación y la producción sostenible.

La próxima edición de la feria itinerante de alimentos y bebidas de origen neuquino se realizará el domingo 21 de septiembre, en Aluminé, como parte del evento Somos Semilla y Sabores Cordilleranos, que impulsa la municipalidad local.

Las actividades se llevarán a cabo en el Polideportivo Municipal, de 12 a 22, con entrada libre y gratuita.

“Tienda de Sabores” contará con más de 20 elaboradores y productores de miel, chocolates, dulces y mermeladas, alfajores, vinos y gin artesanal de Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Picún Leufu y Loncopué.

La feria

La iniciativa es organizada por el gobierno provincial, a través del Centro PyME-ADENEU -dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria- en conjunto con la Municipalidad de Aluminé y NeuquénTur.

image

Los elaboradores de alimentos y bebidas de origen neuquino, de toda la provincia, pudieron inscribirse para participar de la feria hasta el 12 de septiembre. Son requisitos excluyentes que cuenten con habilitación bromatológica provincial o municipal y con carnet de manipulador de alimentos vigente.

Este año Tienda de Sabores tuvo ediciones en Villa La Angostura y Neuquén capital, donde hubo una gran variedad de productos neuquinos para degustar y adquirir. Además, la feria genera un gran interés: en Neuquén capital más de 7.000 personas visitaron el Espacio DUAM.

La feria también contará con cocina en vivo a cargo de cocineros profesionales de la “Ruta de la Gastronomía Neuquina”, quienes ofrecerán propuestas culinarias que buscan trascender lo alimenticio y transformarlo en vivencias sensoriales y culturales.

Durante la jornada, el municipio de Aluminé contará con un stand con venta de números para el sorteo de importantes premios. Los fondos que sean recolectados estarán destinados al programa “Somos Semilla”, un programa de sensibilización, conservación y recuperación del bosque nativo.

La iniciativa surgió a partir de los importantes incendios que sufrió el Parque Nacional Lanín, con más de 23.000 hectáreas quemadas. Por este motivo, el intendente Diego Victoria también tomó la decisión de suspender la 16° Fiesta Nacional del Pehuén.

Los bonos para el sorteo tendrán un valor de 10.000 pesos y permitirán participar por los siguientes premios:

1° Premio: Una camioneta Toyota Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI 6MT 0km

2° Premio: Una Bicicleta Rodado 29

3° Premio: Un Smart TV 50” Samsung

4° Premio: Un Teléfono Celular Xiaomi Redmi Note 13.