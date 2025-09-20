Qué se sabe del hombre en situación de calle fallecido en la Avenida Argentina

Este sábado estaba pautada su autopsia. Se trataría de un limpiavidrios, pero su identidad aún no es certera. Los detalles.

Aún reina el misterio sobre el hombre en situación de calle que murió en pleno centro de Neuquén y cuyo cuerpo fue hallado en la Avenida Argentina . Los investigadores avanzan a paso firme, pero con cautela y se aguardan algunas diligencias para aportar más certezas al hecho. Qué se sabe y qué se espera para avanzar.

Cabe recordar que, como informó LMNeuquén, los primeros datos sobre el hombre fallecido indican que se trataría de un limpiavidrios. Tras el hallazgo, que fue informado por transeúntes, se hizo presente personal de Salud, que le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito.

"A raíz de un llamado telefónico informan que aparentemente había una persona sin signos vitales, por lo que se convoca al personal que llega en un patrullero, y convoca a su vez al personal del SIEN, quien certifica el deceso de la persona", informó el comisario Antonio Muñoz a LMNeuquén .

Para preservar la escena, la Comisaría Primera colocó un plástico negro sobre el cadáver y realizó un corte momentáneo de calle, entre Elordi y Belgrano, mientras el personal de la División Criminalística, que arribó alrededor de las 8:30, realizaba las tareas pertinentes.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (6) El hombre fallecido en la Avenida Argentina. Sebastián Fariña Petersen

El hombre estaba tirado sobre el pasto del boulevard de Avenida Argentina al 420, descalzo, solo con medias negras.

Quién era el hombre fallecido

Desde entonces, su identidad es un misterio. Lo que pudo reconstruir la Policía hasta el momento fue que, poco antes de morir, en un operativo de control de identificación realizado el jueves por la Comisaría Primera en la Diagonal Alvear al 290, el hombre había sido identificado. Esto fue porque vecinos se quejaban de un grupo de cinco varones que producían ruidos molestos y molestaban a los transeúntes desde la mañana en ese sector, por lo que la Policía se dirigió hasta allí.

Luego de realizar patrullaje preventivo, en calle Diagonal Alvear visualizaron a cinco sujetos con actitud sospechosa, los cuales trataron de evadir al personal que pretendía identificarlos en el sistema. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo y constataron la identidad de un joven sobre quien recaían dos pedidos de captura nacional vigentes a la fecha por causas de robos.

Comisaría 1 - Comisaria Primera

Finalmente, la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso su detención formal por rebeldía, donde fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la justicia. Por su parte, el resto de los hombres fue identificado, a excepción de la persona fallecida.

Es que los efectivos se toparon con un detalle peculiar: el DNI que dio en vida corresponde a una mujer. Por este motivo, no se está en condiciones de informar detalles de su identidad.

Las sospechas y la autopsia

LMNeuquén pudo saber que tras las primeras horas de averiguaciones, los investigadores ya tienen algunas sospechas sobre la identidad de la persona en situación de calle. No obstante, son precavidos y se aguarda al resultado de la autopsia. Es que la autopsia no solo servirá para determinar la causa de muerte y descartar un posible homicidio, sino que además permitirá confirmar la identidad en base al hallazgo de rasgos específicos: como lo pueden ser tatuajes o cicatrices.