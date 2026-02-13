Están desempleados y ofrecen cortes de pelo gratis a personas en situación de calle

Se trata de dos jóvenes que se quedaron sin trabajo. Pese a atravesar su propia crisis, dan una mano a otros en pleno centro de Neuquén.

En medio de un contexto económico complejo, dos jóvenes decidieron transformar su falta de trabajo en solidaridad para ayudar a otros. La particular iniciativa tiene lugar en pleno centro de Neuquén , en el sector del monumento al General San Martín, donde ambos brindan cortes de pelo gratis a personas en situación de calle .

El proyecto nació de la mano de Gerónimo, uno de los impulsores, quien perdió su empleo en la construcción hace tres meses . Lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió utilizar las máquinas de corte que había comprado tiempo atrás para dar una mano a quienes atraviesan una realidad aún más difícil .

En diálogo con LU5 , contó cómo surgió la idea: “Compré unas máquinas hace un tiempo atrás para empezar a cortar y ahora, como estamos en una situación media heavy de plata y conocemos a los chicos de la calle, empezamos a hacer corte gratis para ayudar, para dejar lindo a los pibes”, explicó.

La propuesta tomó forma cuando se unió con un amigo proveniente de Comodoro Rivadavia que también sabía cortar el pelo. Juntos decidieron combinar herramientas y experiencia para impulsar esta acción solidaria.

“Fue un conjunto de unir las dos fuerzas y nada, le empezamos a mandar”, relató sobre el origen del proyecto. “Fue un conjunto de unir las dos fuerzas y nada, le empezamos a mandar”, relató sobre el origen del proyecto.

corte de cabello gratis en neuquen 3

Cada mañana, los jóvenes instalan su punto de atención al aire libre y trabajan desde las 9:30 hasta las 17, ofreciendo cortes de pelo a quienes se acercan. Si bien la prioridad es asistir gratuitamente a las personas en situación de calle, también reciben colaboraciones voluntarias.

“El que quiere colaborar, colabora. El que no puede, no puede”, sostuvo Geronimo. “El que quiere colaborar, colabora. El que no puede, no puede”, sostuvo Geronimo.

Para quienes tienen la posibilidad de pagar, el corte tiene un valor sugerido de 5.000 pesos, lo que les permite sostener la actividad sin perder el foco solidario. La iniciativa no solo mejora la imagen personal de quienes reciben el servicio, sino que también fortalece la autoestima y genera un espacio de encuentro.

corte de cabello gratis en neuquen 2

Cómo colaborar con los peluqueros solidarios

Este acto de empatía y compromiso social que llevan adelante ambos jóvenes demuestra que no todo en la sociedad está perdido. Hoy, el principal objetivo de estos hombres es cambiar su realidad, salir de la calle y lograr alquilar una vivienda.

Lamentablemente, tanto Geronimo como su amigo no cuentan con teléfonos de contacto, ya que sufrieron el robo de sus dispositivos móviles en distintas circunstancias. Sin embargo, aquellas personas que quieran y puedan colaborar económicamente o incluso ofrecer algún trabajo, pueden acercarse hasta la intersección de Avenida Argentina y Julio Argentino Roca, a metros del edificio de la Municipalidad, donde cada día se instalan y realizan su actividad.