La historia de don Oscar, el bisabuelo de Santino que lucha por su vida en Neuquén

Después de la partida de su bisnieto, enfrenta su propia batalla contra el cáncer y busca recibir apoyo de la comunidad.

En un hospital de Neuquén , un hombre de 77 años lucha por su vida después de ser diagnosticado con un tumor sólido en la cabeza del páncreas. Oscar Segundo Ruiz, “don Oscar” como se lo conoce, ha estado enfrentando problemas de salud durante mucho tiempo, incluyendo hipertensión arterial, diabetes tipo II e insuficiencia cardíaca.

El 26 de diciembre del año pasado fue internado de urgencia debido a una colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula biliar que requirió una cirugía de emergencia. Mientras que el día 30, se sometió a un procedimiento percutáneo derecho y una biopsia de líquido peripancreático para determinar la naturaleza del tumor.

“Para la realización de esto, se debió comprar material, cuyo valor oscila en los $1.300.000 . Se le debió colocar un drenaje biliar percutáneo externo derecho, el cual tiene hasta el momento”, informó su nieta, Agustina Senas, en contacto con LM Neuquén .

Añadió que “los valores de esta intervención entre materiales y honorarios del profesional son de $4.350.000. Ante la consulta del control del drenaje, el doctor indicó que es conveniente la colocación de un Stent Biliar el cual permitirá unir los intestinos y así poder sacar provecho de las proteínas de las comidas que él vaya ingiriendo, ya que su cuerpo está débil”.

Esto requiere también un importante costo, ya que el valor del implemento es de $1.100.000; y el valor de los honorarios médicos es de $1.800.000.

La situación económica del abuelo es extremadamente complicada. Sin embargo, su entorno cercano no se rinde. Agustina, quien se ha convertido en la portavoz de la familia, hace un llamado a la solidaridad para ayudar a colectar fondos que le permitan sanear los gastos sanitarios. "Estamos haciendo todo lo posible para que mi abuelo Oscar reciba el tratamiento que necesita", señaló. Al mismo tiempo agregó que “necesitamos de la ayuda solidaria de la comunidad para poder cubrir los costos".

Para esto han abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones y ayudar a cubrir los gastos médicos. La cuenta es a nombre de Fátima Melina Quinteros Ruiz, con el alias de UALA: "Abuelo8848" y “CIELO.DONA. BANDO” del Banco Provincia de Neuquén, a nombre de Senas Agustina Sofía. Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia en la vida de don Oscar.

A pesar de los desafíos y adversidades que enfrenta, este abuelo resiliente sigue luchando, y su familia está a su lado en cada paso del camino. La comunidad puede unirse para apoyarlo a él a y su familia en este momento difícil.

don Oscar, el bisabuelo de Santino

El dolor por Santino

La lucha de don Oscar tiene un antecedente valioso de coraje y valentía que hace un par de meses puso al servicio de su salud su bisnieto. Santino era un niño de 10 años que padecía parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia, quien finalmente falleció después de una larga batalla contra su enfermedad. No obstante, en un acto de amor y solidaridad, los padres de Santino decidieron donar sus córneas para que dos personas puedan volver a ver.

Aquel gesto de amor fue un ejemplo de la solidaridad y el amor que caracterizaron al pequeño guerrero. A pesar de su corta vida, el niño dejó un legado de amor y esperanza que seguirá viviendo a través de las personas que recibieron sus órganos.

Por esta razón, la historia de don Oscar y Santino nos interpela como sociedad en cuanto a la importancia de la solidaridad y el amor en momentos de dificultad. La donación de córneas de Santino es un ejemplo de cómo la vida puede seguir adelante incluso en medio del dolor y la tristeza. Hoy, la familia de Oscar espera que la historia de Santino y la lucha de su bisabuelo puedan inspirar a otros a ser solidarios y a apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. ¡Que así sea!