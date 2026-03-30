Buscan voluntarios para vivir en la montaña un mes gratis: cuánto pagan y qué deben hacer

La propuesta incluye alojamiento y compensación económica. Quiénes pueden participar y cómo será la rutina diaria.

Un centro de investigación europeo lanzó una convocatoria poco habitual: buscan voluntarios dispuestos a mudarse durante un mes gratis, a un entorno de montaña. La propuesta incluye alojamiento cubierto, seguimiento médico constante y una compensación económica.

Pero no se trata de unas vacaciones: quienes participen deberán sostener su rutina diaria mientras son monitoreados.

El estudio se realizará en los Alpes italianos y está a cargo de l centro Eurac Research y se desarrollará en el refugio Nino Corsi, dentro del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur.

Allí, los participantes vivirán entre los 2000 y 2500 metros sobre el nivel del mar, una franja que todavía presenta interrogantes en la investigación científica.

CLIMA-ALPES.jpeg El proyecto seleccionará a doce voluntarios que serán monitoreados mientras mantienen su rutina en la montaña.

El objetivo es claro: analizar cómo influye la altura media en la salud, un campo menos explorado que el de las grandes altitudes extremas. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se enfocaron en condiciones más severas, por lo que este experimento busca cubrir ese vacío.

Investigaciones preliminares sugieren que residir en estas condiciones puede generar mejoras en el metabolismo y en la presión arterial, aunque los científicos buscan datos más sólidos para confirmar estos efectos y entender sus límites.

Quiénes pueden participar y cómo será la rutina diaria

La convocatoria está dirigida a doce personas de entre 18 y 40 años que vivan al nivel del mar. Para garantizar resultados comparables, quedaron excluidos fumadores, atletas de alto rendimiento y quienes tengan enfermedades previas.

El interés fue inmediato: en pocas horas, se registraron más de 160 postulaciones.

Durante el mes de estadía, los voluntarios deberán continuar con su vida cotidiana. Esto implica trabajar o estudiar de forma remota desde el refugio. El equipo médico seguirá de cerca variables como:

calidad del sueño

alimentación

actividad física

Este enfoque busca medir el impacto real del entorno sin modificar los hábitos habituales. Es decir, no se trata de un retiro ni de una experiencia aislada, sino de una vida normal en un contexto ambiental distinto.

Riesgos, beneficios y cuánto pagan por participar

Vivir en altura implica enfrentar condiciones diferentes a las del nivel del mar.

menor presión atmosférica

niveles más bajos de oxígeno

mayor exposición a radiación ultravioleta Alpes Italia port

Estos factores pueden tener efectos positivos y negativos. Por un lado, se asocian con una menor incidencia de problemas cardiovasculares. Por otro, pueden representar un riesgo para personas con enfermedades respiratorias. El estudio busca justamente precisar ese equilibrio.

En cuanto a la compensación, los seleccionados recibirán EUR 400 por el mes de participación, además de alojamiento completo en el refugio alpino de Italia. Más allá del incentivo económico, el objetivo central es otro: generar información que permita entender mejor cómo el entorno influye en la salud. Los resultados podrían aportar datos clave sobre la relación entre ambiente, metabolismo y longevidad.