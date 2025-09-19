Mujer hallada muerta en una cantera de Neuquén: resultados de la autopsia

Concluyó en horas de la tarde de este viernes. Se confirmó que se trata de una mujer de entre 25 y 40 años, y que falleció hace al menos 5 días.

Con gran expectativa se aguardaba el resultado de la autopsia de la mujer hallada muerta en una cantera , junto al basural, de Neuquén el pasado jueves. En la tarde de este viernes el Ministerio Público Fiscal ( MPF) confirmó que la mujer no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca.

Señalaron que “concluida la autopsia realizada al cuerpo de una mujer hallado el jueves por la mañana en un sector de la meseta de la ciudad de Neuquén, el informe oficial constató que no evidencia heridas de arma de fuego ni de arma blanca y que la causa de muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo ”.

De acuerdo a la autopsia, estimaron que el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo fue entre los 5 y los 10 días. No obstante, explicaron que “el estado del cuerpo impidió, por el momento, determinar la identidad de la persona”.

No es Luciana Muñoz

También se desprende, en forma preliminar, que dada las características físicas, tratándose de una mujer de entre 25 y 40 años, cuya contextura es delgada y de 1.43 metros de estatura y sin tatuajes visibles, "no se corresponden con ninguna búsqueda de personas activa en la región".

De esta manera se descatar que pudiera coincidir con Luciana Muñoz, la joven que todavía no apareció y por la que su familia clama que siga la investigación y aparezca con vida.

Sobre este caso, la investigación seguirá en manos de la fiscal Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (23) Sebastián Fariña Petersen

Cómo estaba el cuerpo de la mujer y quién lo halló

El cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera de una empresa constructora, a metros de la Autovía Norte y de la Ruta 67. De de la Autovía Norte, a la altura de la rotonda que comunica con la bajada de Maida, en dirección norte se accede a la Ruta 67, que va para el lago Mari Menuco. Aproximadamente a 1,5 km a mano derecha se encuentra el basural y en el extremo norte hay una cantera, de donde están sacando material. Precisamente en ese lugar fue donde se ubicó el cuerpo.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (10) Sebastián Fariña Petersen

El comisario inspector Juan Barroso relató ayer a LMNeuquén que el maquinista sostuvo hacía tiempo que no iba a la cantera. Agregó que desde la empresa no pudieron precisar, pero sería algo más de 20 días.

"El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo", describió el comisario inspector.