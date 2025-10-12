En 17 fotos, así se vivió el aniversario de Centenario

El intendente, Esteban Cimolai, y la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina, encabezaron este domingo, el acto central por el 103° aniversario de Centenario . De las celebraciones participaron funcionarios provinciales y municipales, del legislativo provincial y municipal.

En el inicio de los discursos, Cimolai resaltó que “estamos ante una situación muy especial en Centenario, hemos recuperado la institucionalidad; poder ver la plaza llena, poder participar, tiene que ver con una gestión que ha trazado ejes de gobierno, ejes de gobierno valuado en los valores, en la empatía, en el amor, en ponerse en el lugar del otro, para que saber qué le pasando a las personas y a partir de ahí cambiar y transformar nuestra calidad de vida”.

Luego pidió a la población, “que reflexionemos, que faltar mucho por hacer” y comentó que “hoy cuando hablaba con el gobernador -el cual les manda un abrazo muy afectuoso, el contador Rolando Figueroa- coincidimos plenamente en que es un momento de trabajar en equipo, unidos, de mirar el porvenir, el presente y las oportunidades que tiene Centenario”.

Señaló que “hay que comenzar a valorar lo lindo, lo bueno y lo positivo que tenemos; Centenario es tierra de pioneros, tierra de producción, hemos generado un Código Urbano-Rural, que hoy se está trabajando con el Concejo Deliberante para blindar toda la zona productiva y que realmente sigamos protegiendo esas tierras que dieron origen a nuestra localidad y sobre todo para respetar a aquellas personas que forjaron Centenario”.

Apuntó que “nuestro deseo con el gobernador es que intentemos todos los días revalorizar lo bueno. Sabemos que tenemos muchas necesidades en Centenario, pero también sabemos que tenemos lo mejor, que es nuestra gente; es esa gente que trabaja todos los días para hacer mejor a Centenario” y reiteró que “necesitamos un poco más de amor, un poco más de empatía, que esta misión de conducir a Centenario hacia lo más alto de la provincia es un desafío y tarea de todos, no solamente de unos pocos”.

Por su parte, Zulma Reina transmitió el saludo del gobernador Rolando Figueroa a los vecinos y vecinas. Luego sentenció que “estamos en una instancia, que en pocos días, en dos semanas, tenemos una elección y queremos ser muy respetuosos del código electoral que nos regula como ley, que no podemos hablar de algunos programas y planes hacia adelante”.

A continuación, dijo ante los presentes que “a partir de toda la información que nos hicieron llegar nuestros ministros, quiero dejar al intendente este resumen de 20 hojas con los trabajos que hemos venido haciendo en estos dos años, lo que estamos haciendo actualmente y las proyecciones hacia futuro. Esto lo hacemos codo a codo con la intendencia, gracias al Pacto de Gobernanza, que se ha firmado y que festejamos continuamente, es el trabajo a futuro, es el trabajo que nos une a todos, porque en definitiva todos y cada uno de ustedes tenemos que estar codo a codo trabajando por el progreso de Centenario”.

De las celebraciones también participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, Delegado Región Confluencia, Jorge Jamut; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli; el intendente de Vista Alegre José Asaad; intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi; la presidenta del Concejo Deliberante, Lorena López; el presidente del Epen Mario Moya; el diputado provincial, Ernesto Novoa; la Defensora del Vecino, Valeria Caffaratti; el coordinador de la Dirección de Seguridad de Neuquén, comisario Marcos Mazzone y el Jefe de Comisaria Quinta, Gabriel Torres; los concejales Sebastián Krapp, Lucía Matas, Nancy Bibow, Rubén Arias, Darío Reyes, Cristian Pieroni, Emiliano Sosa y Daniela Machado. Los secretarios Rosalí Esteves, Luciano Nagli, Alicia Mannucci, Leandro Lucero, Benito Torres y Eugenia Jafella.

Domingo, el último de celebración

Después del desfile, aproximadamente a las 19, se dará inicio al último de los tres días de festejo, con la apertura del escenario para la presentación de la Academia de Baile Shardo.

Continuará con una importante grilla de espectáculos artísticos y cerrará con la banda "La que Suena", la agrupación "Los Primos" —seleccionada en el Tremn Tahuen— y el cierre musical estará a cargo de la banda "La Buena.

