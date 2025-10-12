Cómo estará el clima esta semana en Neuquén: ¿Sigue el viento?

Una de las principales características meteorológicas en toda la provincia es el ascenso paulatino de temperaturas.

El nuevo mirador del Balcón del Valle, acorde a los nuevos tiempos y espacios de Neuquén capital.

La semana arranca con condiciones estables en la mayor parte de Neuquén , aunque con presencia de viento moderado a fuerte, especialmente en los valles y la zona cordillerana. El ingreso de aire frío durante la segunda mitad de la semana provocará un leve descenso de las temperaturas, mientras que en la región sur se prevén algunas lluvias y chaparrones aislados entre martes y miércoles.

No obstante, hacia el fin de semana, el tiempo tenderá a mejorar con cielos parcialmente nublados y temperaturas más agradables en el norte provincial.

En la ciudad de Neuquén , el lunes comenzará con una jornada templada y cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 23°C , con una mínima de 13°C . El viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h , con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h durante la tarde y noche.

ON - Dia de la Primavera (15) Un domingo de primavera fresca en Neuquén. Omar Novoa

El martes será el día más cálido de la semana: la máxima subirá hasta los 27°C, con cielo parcialmente despejado y viento del sudoeste de hasta 50 km/h. A partir del miércoles, se espera un leve descenso, con máximas que rondarán los 24°C y una mínima cercana a los 16°C. No se prevén precipitaciones, pero sí ráfagas persistentes de entre 51 y 59 km/h.

El jueves continuará ventoso, aunque con cielo más estable y temperaturas entre 10°C y 24°C. Hacia el fin de semana, el viernes volverá el sol con una máxima de 23°C, mientras que el sábado se mantendrán condiciones agradables y una mínima de 11°C.

Zona centro: tiempo variable y ráfagas intensas

El lunes y martes presentarán condiciones agradables, con temperaturas máximas de 19°C y 20°C, respectivamente. El viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

A partir del miércoles, el ingreso de aire frío traerá un descenso en las marcas térmicas, con máximas de 17°C y mínimas de 7°C, además de un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h.

accidente- Zapala- abuela-2.jpg

El jueves y viernes se mantendrán las ráfagas, pero con cielo algo más despejado y máximas que rondarán los 14°C a 16°C, mientras que el sábado se prevé una leve mejora, con descenso de la velocidad del viento y temperaturas que volverán a subir hacia los 15°C.

Zona norte: calor y estabilidad

El norte neuquino disfrutará de un inicio de semana cálido y con muy buenas condiciones. El lunes y martes se anticipan con máximas que llegarán a los 22°C y 23°C, y mínimas de 6°C a 10°C. El cielo estará mayormente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia el miércoles y jueves, se espera un leve descenso térmico, con máximas que rondarán los 21°C y 18°C, acompañadas por viento moderado del oeste y ráfagas de hasta 69 km/h. El viernes volverá la calma, con mínima de 4°C y máxima de 18°C, mientras que el sábado se anticipa fresco al amanecer y templado por la tarde.

chos malal vista.jpg

Zona sur: lluvias y viento

El sur provincial tendrá una semana más inestable. Este lunes comenzará con nubosidad variable y viento del oeste entre 32 y 41 km/h. Desde el martes, aumenta la probabilidad de lluvias: se espera un 40% de precipitaciones durante la tarde y noche, con temperaturas máximas de 10°C y mínimas de 3°C.

El miércoles persistirán las lluvias y chaparrones aislados, con viento sostenido y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. El jueves disminuirán las precipitaciones, pero continuará ventoso. Hacia el viernes y sábado, se prevé el retorno del sol y un leve repunte térmico, con máximas que volverán a superar los 12°C.