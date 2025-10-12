Cambio en el pronóstico de este domingo: qué pasa con el viento y las ráfagas

Después de un fin de semana largo donde muchos aprovecharon para una escapada, En la ciudad se prevé buen clima con algo de viento molesto. Detalles.

La primavera parece estar más fresca que nunca este domingo en Neuquén , y pese a que por la tarde habrá un día templado, las mañanas siguen estando frescas en la ciudad y el Alto Valle. Según el pronóstico , no se anuncian lluvias , pero seguirá ese viento caprichoso que nunca termina de irse del todo.

Sin embargo, la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional indica que ya no se registrarán las ráfagas pronosticadas hasta 61 kilómetros por hora, durante la tarde. Por el contrario, el viento predominante será de 32 km/h e irá disminuyendo a 2 km/h en el transcurso de la tarde y hasta la noche. Será un día con luz solar hasta las 19.48.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 14 °C, y hacia la tarde el termómetro alcanzará su punto máximo en 23 °C, un valor moderado para la época, ideal para quienes quieran salir al aire libre sin padecer ni frío ni calor. P

Pronóstico domingo

En tanto que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en lo general, aunque agrega matices: el día estará despejado, con presión atmosférica en torno a los 1009 hPa y un ambiente seco, típico de la región. Sin embargo, hacia la noche el panorama podría cambiar levemente: el cielo se tornará parcialmente nublado, con vientos que aumentarán a 34 km/h.

Pronóstico del tiempo en Neuquén: ¿Habrá lluvias?

Nada de lluvias -la probabilidad se mantiene en 0 % durante toda la jornada-, pero sí una advertencia que pocos quieren escuchar. El viento no se retira sin dejar su marca. La sensación térmica podría variar algunos grados por efecto de las ráfagas, sobre todo al caer el sol.

Será un domingo templado, algo nublado y ventoso, con una amplitud térmica moderada y condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre que el viento no arruine los planes. La noche cerrará en torno a los 18 o 19 °C, agradable, aunque con ese murmullo constante del aire del oeste que sigue soplando sobre el Alto Valle.

Feriado en la cordillera: San Martín de los Andes y Villa La Angostura

El pronóstico sugiere días más frescos, mayor nubosidad e incluso chance de precipitaciones aisladas. Según la AIC, para San Martín de los Andes se anuncia una temperatura máxima de 14 °C y una mínima que puede llegar a –1 °C. Además, se espera un cielo que podría volverse cubierto, con posibilidades de lloviznas o chubascos hacia la tarde.

san-martin-los-andes-turismo-georgina-4jpg.webp San Martín de los Andes y la cordillera también tendrá un tiempo fresco, aunque sin lluvias.

El portal FreeMeteo aporta que para el domingo 12 se prevé “cielos cubiertos” y 0 mm de lluvia estimada, con viento moderado (≈ 22 km/h). Para los visitantes, esto significa que el sol podría asomar durante periodos intermitentes, pero con amenaza de nubes densas y humedad ambiental que podrían hacernos sentir bastante fresco.

En Villa La Angostura, el pronóstico del tiempo según el SMN también da datos similares a los que San Martín de los Andes, con una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 4°C. El viento predominante soplará del suroeste con velocidades de 13 a 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a la franja ente los 42 y 50 km/h.