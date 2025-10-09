Llega a Neuquén el viento fuerte con ráfagas de casi 80 km/h: cuál será el peor día

El calor continua y se espera un finde ventoso. Enterate todos los detalles del pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Luego de una semana cálida y con buen tiempo, este jueves se espera un día nublado en Neuquén capital. Para la noche del viernes, el viento se intensifica de cara al fin de semana.

Según el pronóstico extendido a 6 días de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), hacia el fin de semana "se mantiene la presencia de aire cálido en la región. Ingresa aire húmedo en cordillera los próximos días con precipitaciones débiles. Períodos de viento e inestabilidad en los valles, meseta y costa entre viernes y sábado".

Este jueves 9 comenzó completamente nublado y continuará de esa manera por toda la jornada. El viento será de leve a moderado, promediando cerca de los 40 km/h. Las ráfagas llegarán a 51 km/h durante la tarde. Las temperaturas cálidas continuarán, con máximas de hasta 27°C y mínimas de 6°C sobre el final de la jornada.

Clima - Nublado (5).JPG Claudio Espinoza

El viernes 10 se espera inestabilidad y precipitaciones dispersas, según la AIC. La temperatura se mantendrá en rangos similares que el resto de la semana: entre 26° C en el pico y 4°C hacia la noche. Sobre el final de la jornada el viento aumentará paulatinamente.

Cómo estará el fin de semana

El sábado 11 se esperan precipitaciones durante el día y cielo despejado durante la noche. El viento seguirá en aumento hacia el final del día llegando inclusive a fuertes ráfagas de 71 km/h desde el suroeste. La temperatura llegará a 21°C a la tarde y descenderá hasta 4°C.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

La jornada del domingo 12 comenzará despejada, cálida y con viento leve. Ya hacia la noche, la temperatura descenderá a 4°C, se nublará parcialmente y el viento volverá a aumentar en intensidad. Se esperan vientos de 50 km/h con ráfagas de hasta 76 km/h.

Viento y nubes para el principio de la próxima semana

Para el lunes 13 se espera cielo mayormente cubierto y se irá nublando progresivamente a medida que avance la jornada. El viento será moderado del suroeste, promediando en 43 km/h con ráfagas de 60 km/h. Hacia la noche el viento amainará levemente. Las temperaturas llegarán a 23°C de máxima y descenderán hasta los 5°C por la noche.

El martes 14 amanecerá nublado y con vientos fuertes. Las ráfagas llegarán hasta 70 km/h desde el oeste. El cielo estará cubierto durante el día y se despejará casi totalmente a la noche. Las temperaturas llegarán a máximas de 25°C a la tarde y descenderán hasta los 3°C por la noche.

Alerta por una ciclogénesis que traerá tormentas y granizo el fin de semana largo a Argentina

Nuevamente el fenómeno de la ciclogénesis pondrá en alerta a buena parte del país durante el fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes, granizo y vientos intensos. Será el cuarto fin de semana consecutivo con lluvias persistentes.

El aire cálido y húmedo que ingresó desde mediados de la semana sobre el centro y norte del país servirá de combustible para que, ante cualquier disparador meteorológico, la atmósfera favorezca el desarrollo de áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad.

ciclogenesis No es la primera vez que los especialistas meteorológicos advierten sobre la presencia de una ciclogénesis en Argentina,

Esto se verá potenciado por la entrada de un frente de aire frío, un ciclo que se viene repitiendo desde hace al menos tres semanas. Es así que las precipitaciones comenzarán el sábado en la mañana sobre el sur bonaerense, y se irán expandiendo hacia La Pampa y todo el oeste de la provincia de Buenos Aires a lo largo del día.