Robo y terror: maniataron a los serenos de dos empresas y huyeron con herramientas

Ocurrió en Vista Alegre. Por fortuna, los serenos no fueron lesionados. Se inició una investigación para dar con la banda.

Los serenos de dos empresas de Vista Alegre protagonizaron un violento robo y quedaron a merced de cuatro delincuentes que los maniataron y encerraron antes de huir con insumos y herramientas. La Policía ya investiga.

El hecho, según confirmó el comisario a cargo de la Comisaría 49 de Vista Alegre, Luis Villanueva, tuvo lugar el domingo poco antes de la medianoche. El robo tuvo lugar en el predio de dos empresas que se encuentran a la vera de la Ruta 7 y en cercanías del Acceso Islas Malvinas de Vista Alegre Sur. Justo allí se encuentra el límite entre la jurisdicción que corresponde a la comisaría de Vista Alegre y la de la Comisaría Quinta de Centenario. De hecho, fueron los efectivos de esta última quienes recibieron el primer llamado de alerta y dieron el aviso a sus pares.

“Lo que cuenta el personal de la empresa es que, unos 40 minutos antes (de la llegada de los efectivos), fueron abordados por cuatro masculinos que se movilizaban en una camioneta particular , armados . Mediante amenazas lograron sustraerle de la empresa Rovella Carranza que está haciendo el ampliado de la ruta, cableado y cobre . Y al lado, que es Servicios Sur, sacaron herramientas ” explicó Villanueva a una radio centenariense.

Los delincuentes habrían arribado en una camioneta tipo utilitario y sorprendieron a los serenos de las firmas que compartían una cena. Los redujeron y maniataron, dejándolos en un sector del galpón mientras tomaban los insumos y herramientas, tras lo cual se dieron a la fuga.

Afortunadamente, más allá del temor propio de la situación, ninguno de los serenos sufrió lesiones. Ahora, los investigadores aguardan la denuncia formal de ambas empresas para conocer el detalle exacto de lo robado y comenzar a recabar otras piezas de prueba.

Lamentablemente, en el sector no cuentan con cámaras. No obstante, se trabaja en base a algunas características que las víctimas aportaron de la camioneta de escape de los asaltantes.

Maniataron a los serenos de una concesionaria de Parque Industrial

Un violento intento de robo a una concesionaria a fines de septiembre pasado causó preocupación entre las empresas de Parque Industrial Neuquén. Los ladrones amenazaron y maniataron a dos serenos, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado 20, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron", relató Rebolloso.

intento robo concesionaria

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.

Como parte de la investigación, se determinó que los delincuentes se trasladaban en dos vehículos: una Renault Duster y una Toyota Hilux que poco después del golpe, fueron abandonadas e incendiadas a poca distancia de la concesionaria, donde la Policía las encontró durante las primeras horas de investigación. Ambas tenían pedidos de secuestro por robo.