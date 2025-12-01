Show suspendido y enojo del público: Euge Quevedo dio su versión tras la polémica en Vista Alegre

La suspensión del espectáculo que La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo iban a brindar el domingo por la noche en Vista Alegre derivó en un episodio cargado de malestar y aclaraciones públicas. El evento, previsto en el Predio Ferial, debió cancelarse debido al fuerte temporal que afectó a la localidad y que dejó el terreno en condiciones inseguras para artistas, técnicos y espectadores.

La decisión fue comunicada a través del locutor del evento, pero su respuesta ante los reclamos del público terminó amplificando la tensión. “Te la estás agarrando con la persona equivocada, yo no canto en La Banda de Carlitos. Vos te la tenés que agarrar con Eugenia y el Keso”, expresó desde el escenario, encendiendo la polémica entre los asistentes y en redes sociales, donde rápidamente circularon videos del momento.

En medio de la creciente ola de mensajes, Eugenia “La Muela” Quevedo decidió hacer un extenso descargo en sus historias de Instagram para explicar lo sucedido. Comenzó señalando que suele recurrir a este tipo de comunicaciones cuando considera imprescindible aclarar situaciones. “Seguramente después me van a decir ‘para qué hacés las historias’. Bueno, yo las hago porque siempre trato de aclarar. Si hay algo que no me gusta, ustedes lo saben”, expresó.

La cantante explicó que durante la noche recibió numerosos mensajes que advertían sobre el estado del predio. “Me llegaban muchos mensajes de la gente diciendo que el lugar no estaba en condiciones, que había mucho barro”, relató. En esa línea, aclaró que, pese a que se les ofreció salir a tocar, la banda consideró que no era seguro. “A nosotros nos querían hacer tocar igual, pero no podemos tomar una decisión así”, afirmó.

Quevedo remarcó que, si bien la organización del evento no depende de ellos, sí tienen la responsabilidad de evaluar si las condiciones son aptas para actuar. “No podemos arriesgar a la gente que labura con nosotros, a nosotros mismos e incluso a ustedes a estar en un lugar así”, explicó, destacando que la seguridad es un aspecto prioritario.

Además, la artista señaló que gran parte de lo que ocurre en la organización de un espectáculo queda fuera de su alcance. “Sinceramente, desconozco muchas cosas. No tengo nada que ver con el evento más que ir a cantar”, indicó. Aun así, aseguró estar atenta a los reportes del público y sostuvo que trasladó esa información al equipo técnico. “Es más que importante para mí. Acorde a los mensajes que me iban llegando eran los reportes que iba dando a la gente que labura con nosotros.”

La importancia de que el público sepa qué ocurrió

En su descargo, Quevedo enfatizó que suele ser la única que sale a dar explicaciones públicas y que lo hace porque le importa la experiencia de quienes asisten a sus shows. “Para mí es muy importante cómo estén ustedes. Sé que hay gente que viene de muchos lugares y paga su entrada. Entiendo un montón de cosas”, afirmó. También sostuvo que parte de los problemas en el predio “se sabía de antemano”.

La cantante pidió además al público que brinde una nueva oportunidad a la banda para presentarse en la fecha reprogramada. “Quiero que podamos venir nuevamente el 14 a darles un show como ustedes se merecen, que puedan disfrutar y llevarse un buen recuerdo a pesar de esta noche tan complicada”, señaló. Confirmó que las entradas ya adquiridas continuarán siendo válidas.

Para cerrar, Quevedo señaló que, aunque a veces se la responsabiliza por decisiones que no le competen directamente, considera fundamental dar la cara y explicar lo que sucede. “Es muy necesario para mí y para mi tranquilidad poder aclararles cosas. A veces es más fácil echarle la culpa a uno”, expresó.

Hasta la tarde del lunes, la organización no había emitido un comunicado oficial sobre la suspensión ni sobre el comentario del locutor, que terminó siendo el detonante del descargo público de la artista.