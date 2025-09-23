Violento intento de robo en una concesionaria: con máscaras, maniataron a los guardias con alambre

Ocurrió el sábado pasado, poco antes de la medianoche, en el sector Parque Industrial. Se hallaron los vehículos de escape de los ladrones incendiados.

Un violento intento de robo a una concesionaria el fin de semana pasado tiene a la Policía ocupada por estas horas en dar con los ladrones, que demostraron ir muy bien preparados. Amenazaron y maniataron a dos guardias de seguridad, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado pasado, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli , ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron" , relató Rebolloso.

intento robo concesionaria (2)

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.

Trabajo fino

Tras la huida de los ladrones, los guardias pudieron desatarse y salieron a la calle a pedir ayuda a los vecinos, quienes pidieron la presencia policial a través de un grupo de seguridad de WhatsApp que compartían con los efectivos.

Una vez en el lugar, los efectivos escucharon a las víctimas, quienes les relataron la secuencia -que duró entre 10 y 15 minutos- y brindaron algunos detalles. No obstante, no pudieron brindar características físicas de sus atacantes, porque estos iban muy bien cubiertos y, además, "los amenazaban con que no los miraran", contó Rebolloso.

De inmediato, Criminalística comenzó con algunas tareas en el lugar, pero dado que los ladrones llevaban guantes, no se ha podido rescatar ningún rastro.

Además, se determinó que los delincuentes se trasladaban en dos vehículos: una Renault Duster y una Toyota Hilux que poco después del golpe, fueron abandonadas e incendiadas a poca distancia de la concesionaria, donde la Policía las encontró durante las primeras horas de investigación. Ambas tenían pedidos de secuestro por robo.

intento robo concesionaria

El incendio de los vehículos, los rostros enmascarados, los guantes que llevaban y la seguridad con la que pretendían llegar los ladrones a la caja fuerte solo señala una cosa. "Aparentemente tenían conocimiento, se puede sospechar que habían hecho un trabajo de investigación previo", sostuvo el jefe policial.

Incluso, confió que se encontró un bolso que los sospechosos dejaron en el lugar y que contenían herramientas como una amoladora y distintos discos de corte, probablemente llevados para cortar la caja fuerte. Tras verse acorralados, los ladrones solo atinaron a llevarse los celulares de los guardias, pero finalmente los descartaron en su huida, posiblemente para no ser rastreados.

Por el momento, no hay demorados ni sospechosos, pero las tareas de investigación avanzan a paso firme. Además de los elementos de prueba con los que ya cuentan los investigadores, ya se secuestraron los registros fílmicos de las cámaras de la concesionaria y se comienza a analizar su material.

Por último, Rebolloso destacó que los guardias que sufrieron el calvario están en buen estado de salud y no fueron lastimados.