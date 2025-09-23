Crece el misterio: dónde está El Negrito, el perro más popular de Cipolletti

Se perdió hace 20 días tras los líos en el partido de Cipo. Frecuentaba la cancha, la terminal y el centro. Lo buscan por todos lados.

El Negrito es el "perro del pueblo". El de la cancha y los bares. ¿Dónde está?

Callejero y cariñoso. Travieso y simpático. De cancha y del centro. No tiene dueño pero es de todos . Se lo extraña en cada rincón de la ciudad, que se moviliza para encontrarlo. ¿Dónde está el Negrito , el perro más popular de Cipolletti que desapareció hace 20 días?

Crece el misterio y la preocupación pues “sabemos que es vago, pero cada vez que se iba a lo sumo pasaban dos días y volvía”, explica Mónica con un mal presentimiento aunque sin perder las esperanzas.

La mujer, empleada de seguridad del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , es una de los que solía mimarlo: “acá se quedaba todas las noches, le tenemos un colchoncito” comentó y se puso al frente de la búsqueda. Aunque son cada vez más los vecinos que se prenden en la movida “encontremos al Negrito sano y salvo ”.

La última vez que se lo vio fue en el recordado partido entre el albinegro y Ciudad Bolívar, el día de los graves y lamentables incidentes. Es que este querido perrito no se perdía “ningún partido” y cuando le daban un resquicio y encontraba el portón abierto hasta se metía en la cancha.

De hecho, un encuentro ante Sol de América de Formosa el año pasado en el inicio de la reválida -instancia en la que justamente Cipo se presentará en un par de semanas en su vuelta al ruedo- estuvo interrumpido por su atrevido ingreso al campo de juego.

Perro que se metió a la cancha en Cipolletti

“Hay muchas publicaciones en las redes sociales porque él andaba por todos lados, súper conocido. Corría en el Parque Rosauer junto a los chicos, se paseaba por la Muni donde le daban comida y agua... Lo cuidamos entre todos, con una amiga lo hicimos castrar y así mucha gente que se ocupaba de él”, cuenta a LMC Mónica cada vez más angustiada y ansiosa.

También se paseaba contento por los bares céntricos, las escuelas y la Facu y los restaurantes y pizzerías como el Tano. "Es verdad, hace rato no viene y se lo extraña. Nosotros siempre le damos de comer a él como históricamente lo hacemos con todos los calejeros. Suele andar con El Bandido, otro perro similar a él", acota Luca Mancini, de ese tradicional recinto gastronómico y a la vez presidente del club Cipolletti.

Luego aporta precisiones sobre las características físicas de “la mascota del pueblo” que pueden resultar útiles para localizarlo: “Es de mediana edad, de porte grande. Tiene pelitos blancos como canas, aunque no llegan a serlo, en su cabecita”.

“Me fui hasta el Circo a ver si estaba”

Con el antecedente fresco de Fernández Oro, donde hubo un allanamiento en un Circo que derivó en el rescate de perros, la mujer confió que “me fui hasta el circo que llegó a Cipolletti, entre todas las locuras que hice, pero no estaba. Había otras mascotas, eso sí, pero es propio de la desesperación, que nadie se ofenda, buena gente y trabajadora la del circo”.

El Negrito es muy independiente. Le gusta la libertad por eso ya no le buscaban dueño. “Me ha hecho derramar más de una lágrima, una vez le conseguimos lugar pero se le escapó varias veces al dueño que no quiso saber más nada, jaja”, se acuerda de las andanzas del perro y al menos sonríe un instante.

image - 2025-09-19T205541.015 El Negrito, en "clases". Un maestro.

En la terminal de ómnibus también “juega de local”, pues se trata de otros de “sus lugares favoritos”. Ahora todos esperan que el Negrito no tenga un triste destino final y que aparezca de una vez. Por ahora, el panorama asoma negro como su apodo.

La tarde en que el Negrito fue la figura de la cancha

Aquella tarde frente a Sol de América, Cipolletti estaba con pelota dominada y en campo rival, atacando por el sector derecho cuando el Negrito entró al césped de La Visera y cruzó toda la cancha obligando al árbitro Fernando Marcos a detener las acciones.

Esa demora fue de un par de minutos largos, porque primero Mauricio Quilodrán y después Matías Kucich intentaron usar la pelota como imán, pero el "pichicho" llegó hasta la línea de cal y volvió a meterse adentro de la cancha.

negrito (1)

Finalmente, desde el banco de Cipo llamaron al perro y lo pudieron sacar por la puerta de ingreso al campo de juego que da a la platea. Ese día, la figura fue el Negrito, un perro re canchero.