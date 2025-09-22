Pampita logró recuperar las fotos de su hija Blanca que le habían robado: "Nos pusimos a llorar todos"

La modelo se encontraba de viaje cuando sufrió un hurto en su vivienda. Los delincuentes se habían llevado una caja fuerte con fotos y videos de Blanca.

Carolina “Pampita” Ardohain viajó a España para participar en el desfile de Carolina Herrera como embajadora de la prestigiosa marca de perfumes. La modelo fue víctima de un hecho de inseguridad mientras se encontraba en el exterior.

Al regresar a Buenos Aires, se encontró con un terrible episodio: delincuentes ingresaron a su residencia de Barrio Parque y lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. En esta caja fuerte, se encontraban algunos dispositivos con fotos y videos de su hija Blanca , quien murió en 2012.

"Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí , es lo único , todo lo demás... Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo", dijo para la prensa que la esperaba en el lugar esta mañana.

En las últimas horas, se conoció que los delincuentes dejaron los celulares en el estudio jurídicos de Fernando Burlando, abogado de la modelo y conductora. "Ofrecía recompensa por la devolución de los celulares, porque no tenía otro registro de su hija", afirmó el letrado a Cadena 3.

Blanca-Pampita-Benjamín Vicuña-1.jpg

Pampita confirmó que recuperó las fotos de su hija: "Solo tenía la caja fuerte para esos teléfonos"

Además, la modelo confirmó con el ciclo de streaming "Rumis" que pudo recuperar los celulares y se quebró al hablar del tema. "Ya los tengo en mi poder. Disculpen, estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que amamos. Era material muy importante para mí", exclamó entre lágrimas.

“No hay manera de pasar el material. Ya había estado con especialistas, pero no lo pudieron sacar. Yo solo tenía la caja fuerte para esos teléfonos”, comentó.

"No soy rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida de mucho gasto. Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto. No sé la fantasía de la gente, qué habrán pensado que había en mi casa", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1970160186191970517&partner=&hide_thread=false Muy emocionada Pampita habló en #RUMIS y confirmó que pudo recuperar los celulares que le robaron: “es lo único que me queda de mi hija, todos los que perdimos familiares saben lo que es ver un video, una imagen, escuchar una risa, es todo lo que tengo” pic.twitter.com/Y0Erc7gS5W — emi (@eeemiliano) September 22, 2025

" En 2008 me hackearon y no hubo manera de sacarlos de ahí", comentó. "Lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Todo lo demás son pavadas. Carteras, anteojos, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedía a mi hija, era lo único importante porque no me quedó nada más de mi hija", expresó llorando.

Luego, contó que cuando se enteró de que había recuperado los teléfonos estaba con sus hijos en la embajada de Chile haciendo un trámite de pasaportes. "Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría", cerró.

Cómo fue el robo a Pampita

El robo ocurrió el fin de semana, mientras Pampita se encontraba fuera del país. La policía y la seguridad del barrio están activamente investigando el caso, aunque aún no se conocen detalles sobre la hora exacta del incidente.

De acuerdo a los investigadores, la manera de entrar a la propiedad tuvo un trabajo previo. Primero cortaron la energía eléctrica de la casa para evitar que sonara la alarma y, posteriormente, ingresaron por la parte trasera que da a las vías del tren.

De acuerdo a lo que informó TN, una persona no identificada envió los celulares por medio de un auto de aplicación al estudio de Fernando Burlando.

El abogado se contactó con la modelo, y juntos corroboraron que las imágenes de Blanca no habían sido adulteradas ni eliminadas.