Violento enfrentamiento en barrio San Lorenzo por el robo de una bicicleta: un detenido

Hubo piedrazos contra los móviles, disparos antitumulto y la detención de un joven vinculado al ambiente delictivo.

La tarde de este domingo, un hecho de inseguridad en el barrio San Lorenzo derivó en una situación de extrema tensión con enfrentamientos entre vecinos y efectivos policiales. Todo comenzó por el robo de una bicicleta a un hombre de alrededor de 30 años, pero rápidamente escaló en un operativo que terminó con un detenido y móviles dañados.

Según relató el comisario Arguello a LMNeuquén , el hecho ocurrió en calle Venado Tuerto al 400. Allí, la víctima circulaba en su bicicleta cuando fue abordada por dos jóvenes , uno de ellos a bordo de una motocicleta 110 cc. Tras golpearlo y empujarlo, le sustrajeron el rodado y huyeron con la bicicleta cargada en la espalda de uno de los delincuentes.

El damnificado alertó de inmediato a la Policía. Con las características aportadas, móviles de la Comisaría 16 iniciaron un rastrillaje que permitió ubicar en el mismo barrio a los sospechosos con la moto y la bicicleta robada . Sin embargo, la fuga de uno de ellos complicó la situación.

De acuerdo con el relato oficial, uno de los autores ingresó a una vivienda del barrio Las Plateas, lindero a San Lorenzo, sobre las calles República, Italia y Necochea. La casa pertenece a una familia vinculada al ambiente delictivo, lo que derivó en un enfrentamiento con los uniformados. “Cuando los efectivos intentaban que el sospechoso saliera, vecinos y allegados comenzaron a arrojar piedras contra los móviles”, explicó Arguello.

Enfrentamiento por robo en el barrio San Lorenzo

La tensión creció rápidamente. Si bien circuló la versión de que los agentes habían recibido disparos, el comisario lo desmintió: “No hubo armas de fuego, fueron piedras. Para dispersar a los revoltosos se utilizó escopeta calibre 12/70 con cartuchería antitumulto”. La intervención permitió restablecer el control de la situación, aunque no sin dificultades.

Finalmente, la Policía logró demorar a uno de los sospechosos. Se trata de Ezequiel Suazo, de 22 años, señalado como uno de los autores del robo. El joven es familiar directo de otro Suazo, un conocido delincuente que había estado prófugo hasta hace algunas semanas y que se entregó voluntariamente a la Justicia. “Fue un procedimiento complejo porque se trata de un entorno hostil, donde familiares y vecinos suelen reaccionar contra la presencia policial”, explicó Arguello.

Pese a la violencia del hecho, ningún efectivo ni civil resultó lesionado durante el procedimiento, aunque varios patrulleros sufrieron daños por las pedradas recibidas. “El personal actuó con protocolos adecuados, utilizando cartuchería antitumulto para garantizar la seguridad y dispersar a los agresores sin consecuencias graves”, remarcó.

La víctima y la investigación

La persona asaltada es un hombre joven, mayor de edad, que vive en el barrio San Lorenzo. Si bien no sufrió heridas, atravesó un violento momento al ser sorprendido y golpeado por los ladrones. Sus datos no fueron difundidos por razones de resguardo, pero fue clave en la identificación de los sospechosos y en el rápido accionar policial.

Enfrentamiento por robo en el barrio San Lorenzo

En cuanto a la investigación, la misma quedó a cargo de la Comisaría 16, que trabaja en la búsqueda del segundo implicado. Se espera que en las próximas horas se sumen pruebas y declaraciones para avanzar en la causa judicial que enfrentará Suazo, ya demorado.

El operativo se prolongó varios minutos, hasta que la situación fue controlada. Suazo quedó detenido y a disposición de la fiscalía interviniente. El hecho vuelve a poner en agenda la inseguridad en barrios periféricos de la capital, donde la Policía enfrenta resistencias adicionales por parte de grupos ligados a la delincuencia.