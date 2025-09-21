Sorpresivo operativo policial secuestró ocho motos ruidosas

Los rodados fueron retenidos por falta de documentación, uso de casco y por la utilización de caños de escape libres.

El operativo de tránsito ejecutado desde las 19 horas sorprendió a los motociclistas de Godoy y Chichinales.

La Policía de Río Negro retuvo ocho motocicletas durante distintos operativos de tránsito realizados en las localidades de General Enrique Godoy y Chichinales . Los controles, se llevaron adelante en el marco del Día del Estudiante y festejos de primavera , donde secuestraron los rodados por falta de documentación, utilización de casco y caños de escape modificados .

La Jefatura de la Zona de la Unidad Regional II estuvo al frente de los procedimientos, tanto del control vehicular como de identificación de personas, desarrollada entre las 19 y 00 horas de la noche del sábado 20 . El objetivo del operativo fue reforzar la seguridad vial, la prevención de delitos y accidentes por manejo en estado de ebriedad .

Según el informe oficial del procedimiento, las ocho motocicletas quedaron retenidas por diversas infracciones a la normativa vigente, en el marco de un trabajo en conjunto con el personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y las áreas de Tránsito Municipal.

La contaminación sonora de los caños de escapes

Las principales infracciones detectadas fueron la falta de documentación reglamentaria como el carnet de conducir y seguro obligatorio del vehículo, la ausencia de chapas patentes, la falta de uso del casco, ausencia de luminarias obligatorias y la utilización de escapes libres con el fin de provocar ruidos molestos.

Además de los procedimientos en la zona urbana, la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y Valle Azul realizó recorridos preventivos en caminos y puestos rurales. El personal policial mantuvo entrevistas con los vecinos de la zona para evaluar la situación de seguridad y los últimos acontecimientos de la zona.

El ruido de los caños de escapes: una problemática persistente

El ruido de las motos se convirtió en un gran problema en Cipolletti. Desde marzo se registraron más de 200 denuncias por ruidos molestos, y 150 de ellas están vinculadas directamente con los caños de escapes libres que generan malestar en distintos puntos de la ciudad, según datos de la secretaria de Fiscalización.

Ante este problema, en el municipio llevó a cabo un operativo de destrucción y compactación de más de 100 escapes libres de motos secuestrados, en el predio del Consorcio de Riego de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad vial y protección ambiental promovida por el municipio.

Las piezas habían sido incautadas a lo largo del año en diversos controles de tránsito realizados por el municipio y la brigada motorizada de apoyo dependiente de la policía de Río Negro.

El diálogo directo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Fiscalización de Cipolletti, Diego Zuñiga, explicó que es un pedido «generalizado» por parte de los vecinos, «tenemos una agenda semanal que venimos trabajando con diversas unidades en distintas jurisdicciones policiales, todas las semanas se hace un control distinto en diversos lugares de la ciudad para satisfacer todas las demandas que tenemos».

Cipolletti aumenta las medidas contra el uso de escapes libres

Desde el municipio vienen realizando numerosas campañas de difusión: «Damos a conocer que utilizar caños de escape no homologados está prohibido; los van a perder y los vamos a infraccionar», advirtió Zuñiga.

destruccion caños de escape cipolletti.jpg Desde marzo se registraron más de 200 denuncias por ruidos molestos, y 150 de ellas están vinculadas directamente con los caños de escapes libres.

El funcionario explicó que el Código de Tránsito contempla dos tipos de infracciones relacionadas al ruido generado por el uso de escapes libres: «Un artículo relacionado con el exceso de decibeles y otro vinculado específicamente a los escapes no homologados. Nosotros nos basamos en este último porque es más práctico y no requiere el uso de un decibelímetro».

Según el artículo 212 de la Ordenanza 491/23, serán sancionados aquellos vehículos que presenten modificaciones en el sistema de escape, ya sea por fallas, deficiencias o alteraciones que generen humo o ruidos molestos.

Destrucción escapes libres cipolletti 2025 (1).png Durante el operativo municipal, fueron destruidos más de 100 caños de escapes en Cipolletti. Gentileza

«Una vez que te retienen el vehículo -explicó Zuñiga- para retirarlo tienen que llevar el libre deuda de la infracción y un caño de escape homologado, y lo cambian en el lugar antes de salir para que el Juzgado de Falta lo libere».

Zuñiga agregó que otras de las medidas que se realiza desde la dirección de comercio es asesoran a los vendedores para que no vendan estas piezas, «recordemos que no están prohibido comercializarlos, pero le pedimos a los vendedores que sean empáticos con los vecinos, este ruido afecta a personas con enfermedades, ancianos, animales, niños», manifestó el secretario de Fiscalización.