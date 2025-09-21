Fuerte operativo antidroga en el barrio San Lorenzo: desde cuándo venía la investigación

La Policía realizó un golpe al microtráfico de drogas en el barrio de Neuquén. Como resultado, se secuestraron estupefacientes y otros elementos. Hay imputados.

Un amplio operativo antidroga a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén permitió desarticular, el jueves pasado, una organización dedicada al microtráfico de estupefacientes en el barrio San Lorenzo .

La investigación por narcomenudeo venía realizándose desde junio tras una orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad, que reveló que en distintos domicilios del sector funcionaban bocas de expendio de drogas . Vecinos de la zona habían manifestado su preocupación por los conflictos que se registraban en la zona, incluso cerca de un centro deportivo y recreativo.

Con allanamientos simultáneos en seis viviendas, los efectivos secuestraron 34 envoltorios de clorhidrato de cocaína (59 g), dos de cannabis (2,8 g), dos pastillas de éxtasis, cuatro balanzas de precisión, una contadora de dinero, un DVR, recortes de nylon y papel, anotaciones de interés, seis teléfonos celulares y cerca de 652.000 pesos en efectivo.

operativo antidrogas barrio san lorenzo

El procedimiento dejó como saldo nueve personas imputadas, todas mayores de edad, vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas. Participaron 48 efectivos del Departamento Antinarcóticos, apoyados por otras áreas de la fuerza, con vehículos, minibuses y camionetas para el traslado del personal.

Secuestraron más de $2 millones en droga en un kiosco narco del norte neuquino

Este sábado se llevó a cabo un nuevo allanamiento en el marco del combate contra el microtráfico en la provincia, se desbarató otro kiosco narco, esta vez en Chos Malal. La Policía secuestró una importante cantidad de dinero y droga, cuyo valor supera los 2 millones de pesos.

Según informó la Policía, la investigación fue realizada por la División Antinarcóticos Chos Malal, tras recibirse una denuncia por presunta venta ilegal de droga, en infracción de la Ley 23.737.

Tras trabajar por algunas semanas en diversas tareas que incluyeron averiguaciones y horas de observación de un domicilio ubicado en el barrio Don Bosco de la localidad del norte neuquino, la prueba fue presentada a la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción, que habilitó la diligencia para la vivienda sospechosa.

kiosco narco chos malal

El allanamiento, que se concretó el viernes de esta semana, permitió el secuestro de ocho elementos de interés para la causa. Entre ellos, se secuestró cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, elementos de estiramiento, recortes para fraccionamiento, un teléfono celular de alta gama y anotaciones vinculadas a la actividad ilícita.