Vecinos de Plottier temen por la inseguridad y apuntan a la banda del Gol rojo

Los vecinos del barrio Venecia han sufrido seis hechos de inseguridad en menos de dos meses y no saben cómo protegerse.

Los vecinos de un barrio de Plottier se sumaron al reclamo de muchos otros por la inseguridad que se sufre en los últimos meses y, además, aseguran que la banda del Gol rojo también ya ronda esa localidad.

Según pudo saber LMNeuquén , el temor también se vive en el barrio Venecia de la localidad vecina, donde en menos de dos meses han registrado al menos 6 robos o intentos de robo, siempre en ausencia de los propietarios.

Justamente, los vecinos se alertaron aún más tras ver las noticias de este medio en que se señalaba a una banda que se traslada a bordo de un Volkswagen Gol Trend rojo, ya que aseguran que también estuvo por allí.

Justamente el miércoles se registró el último robo en el sector, cuando a un vecino le robaron su moto del patio de la vivienda mientras no estaba. Varios vecinos de las inmediaciones aseguran haber visto al mismo auto rojo que ha protagonizado robos en barrios de Neuquén y uno de ellos incluso dijo que los vio en plena huida -sin percatarse en ese momento-; alejándose del barrio y con una persona a bordo de una moto muy parecida a la del vecino que le seguía por detrás.

Comisaría Séptima Plottier

No es ilógico que hayan atado cabos y crean que se trata de los mismos delincuentes.

Los demás robos o intentos involucraron también a pertenencias dejadas en los patios e incluso de objetos de valor dentro de las viviendas. Algunos robos han quedado frustrados por motivos que se desconocen y los propietarios se han encontrado con aberturas forzadas aunque sin faltantes. En uno de los casos más graves, los perros de una vecina aparecieron muertos al día siguiente del intento de robo a su vivienda, y las sospechas también señalan a que los delincuentes fueron los responsables.

Por todo esto, el clima en el Venecia es de mucho temor y a pesar de que algunos optan por agregar alarmas o cámaras a sus viviendas, no alcanza y ya no saben qué hacer.

Respecto de la presencia policial, aseguran que no se observan patrullajes en ningún momento del día. Ante los avisos de alerta al patrullero responsable del barrio por situaciones sospechosas, a veces la Policía acude, pero otras no.

Además, consideran que se encuentran muy expuestos, dado que la calle Pellegrini sirve como vía de escape rápida para los ladrones y la iluminación allí es casi nula.

La banda del Gol Trend rojo

Aunque LMN compartió solo dos videos, los vecinos de numerosos barrios de la capital reportan haber observado en acción a la banda del Gol Trend rojo.

El último video que se conoció fue registrado por las cámaras de una vivienda de calles Leguizamón y Uspallata, que se detuvo allí el martes 25 a las 22:07. En apenas un minuto, un delincuente que bajó del rodado se puso a forcejear con la reja de la vivienda hasta lograr abrirla y luego dio vuelta la cámara de vigilancia para que no lo enfoque.

Según se pudo confirmar, los delincuentes finalmente no ingresaron a la vivienda y no se llevaron nada. No está claro si quisieron preparar el escenario al dar vuelta la cámara para actuar en otra oportunidad o si quizás se vieron acorralados por el movimiento en la calle o incluso se pudieron percatar de que los propietarios estaban en el interior y por eso decidieron desactivar el robo.