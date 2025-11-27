Con total impunidad, ingresó a robar una vivienda de Distrito 7 y se llevó dos bicicletas

El delincuente no perdió oportunidad de robarse productos de la heladera. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la propiedad.

Un nuevo hecho de inseguridad puso en alerta a los vecinos y vecinas del sector norte en la ciudad de Neuquén , más precisamente en el Distrito 7 . En esta ocasión, las cámaras de seguridad de la vivienda captaron el indignante caso que terminó con el robo de dos bicicletas .

El asalto comenzó alrededor de las 21 horas del miércoles 26 de noviembre , cuando un joven, luego de “campanear” la cuadra, tomó coraje y al mejor estilo hombre araña saltó la reja para ingresar a la propiedad. Una vez adentro, fue directamente a la heladera para revisar y alimentarse con los productos disponibles.

Luego de revisar de forma minuciosa y con cautela la casa, que se encuentra en obras, continuó con el plan y se dirigió hacia el patio trasero para poder llevarse su botín: dos bicicletas . Consiguió sacarlas trepando paredones.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 6.35.06 PM El ladrón quedó registrado por las cámaras.

Primero, tomó uno de los rodados, y lo paso a través del paredón a la casa contigua, también en construcción. Luego, volvió al interior de la vivienda para recoger la segunda bicicleta y repetir la modalidad.

LADRON DISTRITO 7

La historia sin fin

El suceso no concluyó ahí, sino que horas más tarde, alrededor de las 23 horas, el malhechor regresó a la zona en un automóvil para poder trasladar los elementos robados.

En las imágenes se puede observar como en un primer momento, el vehículo pasa en dirección hacia la derecha de la vivienda, para luego, a los pocos minutos, volver a pasar por el frente de la propiedad, en la dirección contraria, esta vez con las bicicletas cargadas.

Inseguridad en Distrito 7

Los vecinos del Distrito 7 están cansados de los robos, ya que pese a las denuncias que realizan padecen la inseguridad a diario. Cabe destacar que en el sector hay un gran número de viviendas en construcción.

Otro robo

otro robo Dos delincuentes fueron atrapados en pleno acto.

Este jueves por la tarde, en nuevo episodio en el Distrito 7, dos delincuentes fueron atrapados y golpeados por los propios vecinos, en pleno acto delictivo. Tras ser reducidos, permanecieron custodiados hasta que la policía se hizo presente en el lugar.

La banda del "Gol rojo"

También en el barrio Villa María los vecinos se encuentran en alerta tras un intento de robo cometido por un grupo de ladrones que se moviliza en un Gol Trend rojo.

En las imágenes registradas el pasado martes 25 de noviembre por las cámaras de una vivienda de calle Leguizamón y Uspallata, se observa a un hombre que luego de descender del vehículo forcejea con la reja delantera para intentar abrirla. Luego de poder ingresar y acceder al patio delantero, se acercó a la cámara de seguridad que lo filmaba y la dio vuelta.

robo banda gol rojo neuquen villa maria

Según la información recolectada por LM Neuquén los delincuentes finalmente no ingresaron a la vivienda. Los dueños de la casa se habrían percatado de lo ocurrido al día siguiente, al encontrar la reja forzada y la cámara dada vuelta.

Al parecer, se trataría de una banda de ladrones que a bordo del auto rojo ya atacaron en el barrio El Progreso.