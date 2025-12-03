Intentó defender a su mascota de un perro callejero y fue víctima de un ataque mortal

La víctima tenía 38 años y alimentaba desde julio pasado al animal que la agredió en el patio de su casa.

Una mujer murió en Estados Unidos luego de ser atacada por un perro callejero en el patio de su casa. La víctima, de 38 años, intentaba defender a su mascota de la agresión del animal, al que alimentaba desde julio pasado.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en North Peavine Road, cerca de Bonnetsville, en Carolina del Norte , donde agentes del condado de Sampson encontraron a Barbara Brewington con graves heridas.

De acuerdo con la información brindada por el sheriff del condado, Jimmy Thornton , la secuencia se desencadenó cuando la mujer intentó separar al animal de raza mixta que había cuidado durante meses de su perro más pequeño .

Thornton explicó que la mujer “tenía su propio perro” y agregó: “Al parecer, el perro se puso demasiado agresivo y la atacó”.

Pese a la situación, Brewington logró ingresar a su mascota menor a la vivienda antes de ser atacada mortalmente. En ese momento, estaba sola en la casa.

El perro callejero había sido alimentado desde meses antes por la propia víctima, quien en julio comentó en una publicación en redes sociales que había encontrado al animal cerca de su casa. “Está muy delgado, le hemos estado alimentando y dándole un poco de amor que obviamente necesita”, escribió en aquella oportunidad.

Luego de la intervención policial, el animal fue sacrificado en el lugar por decisión de las autoridades locales. La investigación posterior confirmó que se trató de un ataque repentino y sorpresivo.

Quién era Barbara Brewington, la víctima del ataque fatal de un perro

Brewington nació el 28 de junio de 1987 en el condado de Duplin y se graduó en la escuela secundaria Midway. Luego completó estudios en la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke.

Según su obituario, trabajaba como asistente dental en la localidad de Eastover. Formaba parte, además, de una familia numerosa y mantenía vínculos estrechos con sus hermanos, hermanas y demás parientes.

Barbara estaba casada con Bradley Brewington, con quien tenía tres hijos: Makya Skye Brewington, Braycee Thomas Gibbs y Briggs Lakee Brewington.

El registro familiar también detalló que varios de sus abuelos habían fallecido previamente y que tanto su padre, James H. Hunter, como su madre, Debra Francine Carter Williams, también habían muerto.

El dolor de toda una comunidad por su trágica muerte

La hermana de la víctima publicó un mensaje en GoFundme con el fin de recolectar fondos destinados a asistir a los hijos de Brewington.

“Si conociste a Barbara, sabías lo que era el verdadero amor. Era un rayo de sol en un día lluvioso. Era la risa de cualquier habitación. No encontrarás a nadie que te diga lo contrario. Ser madre era su vocación. Amaba a sus hijos más que a su vida”, destacó la mujer.

Por su parte, el empleador de Brewington, Village Family Dental, emitió un comunicado en el que expresó el impacto que generó su muerte dentro del equipo de trabajo.

“Nuestro equipo dental está desconsolado por la repentina pérdida de nuestra querida amiga y colega, Barbara Brewington”, se leyó en la cuenta de Facebook.

Además, la empresa destacó que Barbara había ingresado en 2017 y que su labor se desarrollaba junto a profesionales de las oficinas de Eastover y Fayetteville.

También indicaron que tenía un trato cercano con pacientes y compañeros. “Su amabilidad tocó a compañeros de trabajo y pacientes por igual, y su presencia hizo nuestras oficinas más brillantes cada día”, lamentaron.