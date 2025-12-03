Destituyeron al polémico escribano dueño del edificio del bajo y acusado por estafas

El Colegio de Escribanos de Neuquén le quitó la matrícula a esta persona acusada de estafar con pagarés, destruir un edificio y otros delitos.

El Colegio de Escribanos de Neuquén decidió la destitución del escribano Ignacio García Marro , quien enfrenta varias acusaciones por estafas con pagarés y otra investigación tras destruir un edificio lindante a una obra en construcción que estaba a su cargo. Había sido condenado a pagar una multa millonaria por derrame de líquidos cloacales en Barrio Nuevo.

La noticia fue confirmada a LM Neuquén por autoridades del Colegio de Escribanos. La circular de esta institución en la que se determinó la destitución es la N° 40/25 que tiene fecha del 1 de diciembre y está firmada por Natalia Lucero y Carla Naso. Asimismo, este mismo cuerpo determinó la suspensión por seis meses de Herminia Marro, madre del acusado con la que trabajaban juntos en la escribanía.

Martín Méndez contó que a él, y a varias otras personas, lo estafó luego de alquilarle un departamento en un edificio de la calle Olascoaga. "Le alquilamos un departamento en ese edificio de avenida Olascoaga y le dimos 6 pagares como garantía y mi auto. Vivimos un mes porque todo era un desastre, nos fuimos, y 6 meses después nos empezó a ejecutar todos los pagares. Hasta el día de hoy me tiene embargado, por eso yo lo denuncie penalmente", explicó el damnificado.

allanamientos garcia-marro2 En julio pasado la Policía realizó allanamientos en el edificio de la avenida Olascoaga.

Méndez relató que aquel alquiler fue en octubre del 2020 y que los embargos le empezaron en julio del 2021 y aseguró que hasta el día de la fecha lo continúan perjudicando.

"La trampa que hace es presentar cada pagaré en distintos juzgados civiles, entonces engaña a los jueces. Jamás me notificaron porque mandaba las notificaciones a su mismo edificio, que claramente yo no vivía más, y con eso avanza los embargos", explicó sobre las maniobras que habría sido víctima Méndez y que tras tantos años de estar perjudicado logró entender.

Derrumbe en la calle Sargento Cabral

Otra de las damnificadas por Marro es Julieta Olivera, propietaria de un edificio junto a sus hermanos en la calle Sargento Cabral. Marro les habría comprado un terreno lindante y comenzó allí una construcción pero tras los primeros movimientos de suelo derrumbó sus viviendas sufrieron graves roturas.

Fue en marzo pasado que Olivera tuvo que ser evacuada de su vivienda de la calle Sargento Cabral al 500 por riesgo de derrumbe. Fue luego del movimiento de suelo que generó la rotura de los cimientos de su casa.

SFP Construccion edificio obra problemas casa rota sargento cabral (10) Sebastián Fariña Petersen

Aquella noche la joven bajó a la puerta de su casa a recibir un amigo y en ese momento sintió un fuerte ruido producido por la rotura de su vivienda y logró filmar un video de lo que encontró. "Se está agrietando todo, mirá cómo se cayó", repitió entre llantos en aquel video.

Desde entonces realizó numerosas intimaciones al escribano destituido para que se haga cargo de la situación ya que ella y su hermana debieron mudarse para protegerse de cualquier derrumbe.

Pero en vez de respuestas Olivera aseguró que se sintió intimidara por esta persona quien no solo no les solucionó las pérdidas materiales sino que también la "amenazó" para que dejara de hacer pública la situación.

SFP Construccion edificio obra problemas casa rota sargento cabral (8) Sebastián Fariña Petersen

Justicia

Tanto Olivera como Méndez deberá continuar con procesos judiciales para recuperar el dinero perdido tras las estafas sufridas pero ambos se manifestaron complacidos de la resolución del Colegio de Escribanos de destituir a Marra para que "no haya más damnificados".

"Nosotros estamos primero con la causa penal, si eso avanza, hace caer los embargos y al menos no me sacan más dinero, que hasta hoy sucede. Me retienen 800 mil pesos de mi sueldo todos los meses. Luego, con el fallo penal, hay que hacer una demanda civil por daños", explicó uno de los estafados, quien se mostró satisfecho con la destitución. "Lo importante es que se sepa que ya no es más escribano", destacó.

Por su parte, Olivera comentó que esta determinación contra García Marro va a influir sobre la decisión que debe tomar la Fiscalía ante la situación que a ella le compete. "Vamos por una condena penal así que es un avance enorme que lo hayan destituido", aclaró.

"Lo más importante es que esta gente va a dejar de estafar gente. Eso es lo que importa, porque a mí ya me estafaron, ya me rompieron mi casa, y estoy en un proceso bastante difícil. Pero lo importante es que la escribanía está cerrada y va a estar cerrada un tiempo. Van a tener que reflexionar sobre sus actos", culminó.