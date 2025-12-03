Obras de teatro, presentaciones y mucho más: los espectáculos que se podrán disfrutar en Neuquén

Llega un famoso youtuber con su unipersonal, obras de teatro local y presentaciones artísticas. Enterate cuáles son y dónde se presentan.

La región se prepara para ser sede de grandes espectáculos y presentaciones de arte. Llega una esperada gira nacional con un famoso youtuber, también se esperan presentaciones musicales, tributo y exposiciones de arte realizadas por artistas locales.

El primero en presentarse es Pablo Agustín con su último show "Criado por Lobos" . Esta obra muestra que reírse de la desgracia es una bendición. Una bendición que puede llevar 10 años de terapia alcanzar.

Criado por lobos es una obra donde el protagonista, Pablo, cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora. "Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello".

Pablo Agustin en Neuquén

Este viernes se presentará en el Teatro Español, a las 21. Las entradas pueden conseguirse anticipadas en la boletería del Casino Magic y por entradauno.com. Mientras que el sábado estará en el CCC-Complejo Cultural Cipolletti, las entradas se consiguen en el teatro y por entradauno.com.

Noche de tributos

El viernes a las 23 habrá una noche de tributo a Luis Alberto Spinetteana, en Vintage Bar -Belgrano 235, Neuquén-, tocarán las bandas Invisible y Pescado Rabioso.

Entradas anticipadas $8000 al alias: FRAN.AXIS.MP.

Espectaculos Homenaje

Everlong, tribute a Foo Fighters y Funky Monks, Tributo a Redo hot Chili peppers tendrán su noche el domingo, para lo que será el último show del año para ambas bandas.

Funky Monks, provenientes de la ciudad de Puerto Madryn, llegan con el show “ CALIFORNICATION TOUR”, en el que interpretaran integro el disco bisagra en la carrera de los RHCP, Disco que en el 2024 cumplió 25 años y que significó la reivindicación de la banda de Anthony Kiedis y Flea como máximos estandartes, con temas como Californication, Around the world y otherside entre otros. Además del emblemático disco, también interpretarán algunos de sus más grandes éxitos fuera de este disco, como Under the bridge, Give it away y más.

Por otro Lado, EVERLONG, foo fighters tribute, cierra su año luego de un puñado de shows en este 2025, que incluyeron la presentación en la Fiesta nacional de confluencia, Show en Puerto Madryn y en Neuquén. El Show de los Foo Fighters patagónicos, contará con temas sorpresa, fuera del catálogo de la banda de Dave Grohl y los mejores temas de la banda con una propuesta visual siempre imponente.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 3.49.07 PM

La Cita es el domingo en el Mitico PIRKAS, a las 22. Las entradas se consiguen por la página ALPOGO.com, con todos los medios de pago, y entradas físicas en AUDIO DEL CENTRO, La Rioja 481 de 9 a 13 y de 17 a 21.

Un adelanto de lo que se viene la próxima semana

Llega la última presentación de ¡Vaca Muerta! La muestra del taller de entrenamiento actoral. Durante estos últimos meses nos metimos con textos mortuorios de Ionesco y los hicimos mierda: los adaptamos y los trajimos más acá, a nuestra decadencia de pueblo y a nuestra sentencia chacarera. No se pierdan este escándalo escénico montado por un grupo delirante de promesas actorales y otras no tanto (no porque no sean buenas, sino porque ya no son promesas).

Actúan: Martina Komacek; Antú Muñoz Pérez; Belen Welpmann; Carla Villarroel; Laura Zaldua; Manue Wilhelm; Micaela Araujo; Brian Arias; Euge Nieto; Guille Alonso; Lautaro Rivera Agostino; Leo Mellado y Manu Maritano. Asistencia de dirección: Virginia Capitano. Dirección: Sebastián Fanello

image

Se presentará el martes a las 22, en Deriva Teatro. Sarmiento 841 Neuquén. Info: 2995049199. Valor anticipada: $ 15.000, valor en puerta: $17.000.

"Ojos que no ven". Se trata de la muestra de fin de año del taller de teatro, donde se verá todo lo creado, aprendido y vivenciado durante el proceso de aprendizaje teatral del último año. Será el viernes 12 de diciembre a las 21, en Deriva Teatro, Sarmiento 841.