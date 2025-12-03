Más de 10 puñaladas: los escalofriantes detalles del femicidio de una joven argentina en Valencia

Su pareja, también argentino, se suicidó tras el crimen. Tenían un hijo de tan solo 3 años.

El hombre se ahorcó en el balcón de la vivienda tras cometer el crimen. Ambos eran de nacionalidad argentina. Foto: Diario El Español.

Un nuevo femicidio conmocionó a la comunidad argentina en España . Una mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, de 34 y también de nacionalidad argentina, quien luego se quitó la vida. El brutal episodio ocurrió en la vivienda que compartían en la zona de Alicante, al este del país. Tenían en común un hijo de 3 años , que se encontraba en el jardín en ese momento.

Según informaron fuentes de la investigación, no existían denuncias previas de la mujer contra su asesino . Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, empleado por la policía española para vigilar a agresores machistas en el país.

En las últimas horas se conoció que la pareja se encontraba en proceso de separación. De igual manera, ambos vivían juntos hasta que el encontraba un nuevo lugar, revelaron medios locales. La víctima, identificada por el momento como Oriana, fue hallada sin vida en la puerta de entrada de su departamento, con una decena de puñaladas en su pecho.

Policía. España. Femicidio El femicidio conmovió a la comunidad argentina en España. La policía investiga el hecho.

Qué dijeron los vecinos de la relación entre la víctima del femicidio y su pareja

Vecinos del complejo de edificios donde vivían los argentinos, revelaron que desde que llegaron de Argentina eran ejemplares, aunque hace unos meses la relación comenzó a torcerse, las discusiones y peleas a gritos se hicieron habituales.

María, una vecina del edificio, indicó al diario El Español que incluso hace unos meses tuvo que ir la Policía por una fuerte pelea. "Vinieron los agentes por una pelea y escuchaba como decían que tuviera cuidado con el niño", sostuvo.

El matrimonio no era demasiado conocido en este edificio. Las únicas personas que tenían relación con Oriana eran otra vecina del cuarto piso, quien aseguró estar "en shock", y María, la presidenta del consorcio del complejo, que vive en el tercer piso.

departamento femicidio Valencia

En este proceso de separación que atravesaba la pareja, el femicida tenía pensado volverse a Argentina en las próximas semanas, quedándose la mujer con el niño en el continente europeo.

Medios españoles recordaron que en el 65,9% de los asesinatos machistas que se cometieron a lo largo de 2025 en el país, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada este martes en Alicante. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses. Efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía recolectaron evidencias para la investigación.

Números alarmantes

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse la naturaleza machista del homicidio, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España y a 1337 desde 2003.

El hijo de la pareja sería el menor número 23 que quedado huérfano por la violencia machista en lo que va de año en el país, 491 desde 2013.

El femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, en un contexto de violencia de género. Se trata de la forma más extrema de violencia machista y, en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja o expareja de la víctima. En la Argentina, el femicidio está tipificado en el Código Penal como un homicidio agravado y se castiga con prisión perpetua. Además, la ley reconoce a los hijos de las víctimas como víctimas directas del delito.