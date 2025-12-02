Femicidio en Valencia: un argentino asesinó a su pareja y después se suicidó

La víctima tenía 29 años y un hijo pequeño, que tras la tragedia quedó al cuidado de familiares.

Un nuevo femicidio conmociona a la comunidad argentina en España . Una mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, un argentino de 34 , quien luego se quitó la vida. El brutal episodio ocurrió en la vivienda que compartían en la zona de Alicante, al este del país, y dejó a un niño pequeño sin su madre.

Según informaron fuentes de la investigación, no existían denuncias previas de la mujer contra su asesino . Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, empleado por la policía española para vigilar a agresores machistas en el país.

De acuerdo a lo reportado por medios españoles, la pareja estaba en proceso de separación . Tanto la mujer como el presunto asesino eran argentinos , informó el periódico.

En el 65,9% de los asesinatos machistas que se cometieron a lo largo de 2025 en España, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada hoy en Alicante.

Quién era la mujer asesinada

La pareja tenía un hijo, de entre dos y tres años de edad, que en el momento del crimen se encontraba en una guardería de la ciudad.

La policía investiga el femicidio de una argentina en España

Fue un familiar de la pareja, también de nacionalidad argentina, el que descubrió los cuerpos tras oír gritos procedentes del interior del domicilio, al que consiguió acceder rompiendo la puerta a patadas.

Una escena de terror

En la vivienda encontró cerca de la puerta principal el cadáver de la víctima, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho. En otro cuarto se hallaba el cadáver del supuesto asesino, que se habría ahorcado después de cometer el crimen.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses. Efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía recolectaron evidencias para la investigación.

Números alarmantes

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse la naturaleza machista del homicidio, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España y a 1337 desde 2003.

El hijo de la pareja sería el menor número 23 que quedado huérfano por la violencia machista en lo que va de año en el país, 491 desde 2013.

Femicidio

El femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, en un contexto de violencia de género. Se trata de la forma más extrema de violencia machista y, en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja o expareja de la víctima. En la Argentina, el femicidio está tipificado en el Código Penal como un homicidio agravado y se castiga con prisión perpetua. Además, la ley reconoce a los hijos de las víctimas como víctimas directas del delito.