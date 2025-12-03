Quiénes son los argentinos "mecheros" detenidos en Miami y qué pasará con ellos

El grupo de amigos fue capturado tras robar en varios locales de un shopping. Las imágenes.

A través de cámaras de seguridad lograron identificarlos y fueron atrapados mientras tenían objetos y prendas de valor en su poder.

Un nuevo escándalo protagonizado por turistas argentinos sacude a Miami . Cinco personas fueron detenidas acusadas de cometer robos en distintas tiendas del Dolphin Mall , el shopping más concurrido por visitantes sudamericanos, donde habrían sustraído mercadería valuada en miles de dólares.

Oriundos de Mendoza , un grupo de amigos ingresó primero a una tienda Burlington , donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia , donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face .

A través de cámaras de seguridad del centro comercial, agentes de la policía lograron identificarlos y fueron atrapados mientras tenían objetos y prendas de valor en su poder. Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Argentinos detenidos en Miami

El grupo de amigos que se enfrentó a la Justicia de Estados Unidos tras varios robos

Luego estar casi 48 horas demorados en una alcaidía del condado de Miami-Dade, los argentinos acusados de robar en un shopping enfrentaron una audiencia ante la jueza Mindy Glazer, quien les impuso una fianza para salir en libertad y les prohibió acercarse al Dolphin Mall de por vida.

La magistrada leyó los cargos al grupo por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en varios lugares, robo al por menor y menor.

Los cinco aceptaron pagar garantía para afrontar un debate más adelante. Se trata de una especie de contrato entre el acusado y la Justicia, para asegurar el cumplimiento de la obligación. De igual manera, se encuentra la posibilidad de que este miércoles sean deportados.

Quiénes son los argentinos "mecheros" en Miami

Según pudo rastrearse en sus redes sociales, son amigos desde hace varios años y algunos de ellos tienen oficios. Se advierte en sus fotos cierto poder de ostentación.

Uno de los involucrados es Diego Luis Xiccato, de 46 años, es un reconocido peluquero de profesión y tiene una cadena de peluquerías en Mendoza. Enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, múltiples robos al por menor y robo.

diego detenido miami

“En las cámaras se lo ve robando y poniendo las cosas en su maleta”, le dijo la jueza. “Y esa maleta también la había robado”, agregó. El monto de su fianza fue fijada en 4500 dólares en total.

Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, es conocido en Mendoza por su pasión por las motos. Compite en torneos locales y también practica motocross. Hay fotos suyas en redes corriendo en el autódromo de Mendoza y con ropa de una de las escuderías del Mendoza Race.

“Hay motivos fundados para los cargos. Se le obliga a mantenerse alejado del Dolphin Mall 11401 NW 12th”, le ordenó la jueza, y le fijó una fianza total de 4500 dólares.

detenido argentino miami

-Juan Pablo Rua es licenciado en administración de empresas, está casado, y tiene un negocio de ropa en la localidad mendocina de Luján de Cuyo. Como el resto de sus amigos detenidos, son residentes de la ciudad de Mendoza.

-Mauricio Aparo, en tanto, es comerciante, tiene un local de mercadería que vende al por mayor y menor, y un local de reparación de vehículos automotores y motocicletas

-Sebastián Luis Moya tiene 41 años. Fue acusado por cuatro cargos por esquema organizado para defraudar, conspiración, robo al por menor y gran robo. Según los registros, ya tenía una condena previa por un robo, que data del 2024.

“Tiene un historial previo, de robo al por mayor y por menor”, le recordó Mindy Glazer. “Corresponde una fianza mayor”, le indicó la secretaria del tribunal. A lo que la jueza asintió. Por eso, dispuso su libertad en 5000 dólares.