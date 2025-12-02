Escándalo en Miami: cinco turistas argentinos fueron arrestados por robos millonarios en un shopping

La Policía asegura que sustrajeron productos por miles de dólares de varios locales. “Hay tolerancia cero”, remarcaron las autoridades.

Un nuevo escándalo protagonizado por turistas argentinos sacude a Miami . Cinco personas fueron detenidas acusadas de cometer robos en distintas tiendas del Dolphin Mall , el shopping más concurrido por visitantes sudamericanos, donde habrían sustraído mercadería valuada en miles de dólares.

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar.

Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face.

Dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los encontró en una parada de colectivo cercana.

Argentinos detenidos en Miami

Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares: dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares, informó NBC.

Qué cargos enfrentan los turistas argentinos

Los cinco argentinos fueron arrestados y enfrentan cargos por armar un esquema organizado para defraudar y robar en comercios minoristas. Según la policía, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina el miércoles, pero la detención frustró sus planes.

La advertencia de la policía: “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad”

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”.

Miami: Un argentino lavó 350 millones de dólares con una empresa fantasma

La Corte Suprema de Justicia rechazó -en las últimas horas - un planteo de la defensa y decidió confirmar la validez del operativo en el que se encontró droga y dinero en el vehículo de un empresario nacionalizado argentino. Fue condenado en Estados Unidos por lavar millones de dólares provenientes de Argentina y Colombia a través de empresas fantasma en Miami.

El procedimiento que dio inicio al expediente se realizó el 30 de marzo de 2023, a las 10:40, en un puesto de prevención ubicado en la intersección de la Ruta Nacional N° 12 con la Ruta N° 123, bajo responsabilidad del Escuadrón 48 “Corrientes” de Gendarmería Nacional.

Se presume que Paul Oswald Morani lavó 350 millones de dólares para eludir restricciones cambiarias locales, es decir el famoso cepo.

La camioneta Toyota Hilux conducida por Morani transportaba como acompañante a I.D., ambos provenientes de Tigre, provincia de Buenos Aires, con destino a Laguna Yema, en Formosa. Al cotejar antecedentes, los gendarmes detectaron que Morani tenía prohibición de salida del país desde mayo de 2010, dispuesta por el Juzgado Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección del vehículo, se hallaron bolsos con pastillas de colores, polvo rosa y fragmentos de troquel, cigarrillos de cannabis, dinero en efectivo en distintas monedas y dispositivos electrónicos, incluyendo tres teléfonos celulares y una notebook.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Goya, desde donde se ordenó la detención de los ocupantes del vehículo. La defensa impugnó el procedimiento, y la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes anuló el operativo y devolvió la camioneta. La fiscalía apeló, y en noviembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución y reabrió el expediente.

Posteriormente, la defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema, que fue rechazado. Según consta en el fallo, “el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, dejando firme la validez del operativo realizado por Gendarmería.