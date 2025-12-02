Chubut: un pitbull suelto en la playa atacó a un lobo marino bebé y la Justicia busca al dueño

Se abalanzó sobre la cría, que tras varios intentos de huir y malherida, logró resguardarse en el mar gracias a una persona que ahuyentó al perro a piedrazos.

Tras la viralización del video que registró el ataque, intervino la nueva fiscalía de Chubut especializada en maltrato animal y daño ambiental.

Un episodio que despertó indignación de vecinos se registró este miércoles en una conocida playa de Chubut . Un pitbull que andaba suelto por la costa atacó a una cría de lobo marino que descansaba junto a la orilla, dejando al descubierto una vez más la irresponsabilidad de quienes no controlan a sus mascotas, especialmente cuando se trata de razas consideradas peligrosas .

El incidente que se presentó en Playa Unión , la villa balnearia de las afueras de Rawson, generó alarma inmediata entre quienes frecuentan la zona. La presencia de perros sin vigilancia directa constituye una amenaza concreta tanto para la fauna marina que habita el área como para las personas que la visitan, sobre todo considerando que este balneario recibe alta concurrencia durante la temporada estival.

Uno de los atractivos del lugar es justamente la convivencia con especies silvestres que forman parte fundamental del ecosistema natural de esta villa costera chubutense, que el próximo sábado 6 de diciembre dará inicio oficial a su temporada 2025-2026 con la puesta en funciones del cuerpo de guardavidas.

La legislación de Chubut y del municipio de Rawson establece de manera explícita que los perros no pueden circular libremente por la playa, en particular en sectores donde se registra presencia de fauna silvestre.

No obstante, lo ocurrido evidenció que el incumplimiento de estas disposiciones -y la dificultad del control de una zona vasta- sigue siendo un problema constante.

El video del ataque en Playa Unión

El ataque quedó registrado en video por la misma persona que consiguió espantar al pitbull. Las imágenes, posteriormente difundidas en redes sociales, reabrieron el debate sobre la responsabilidad que recae sobre los tutores de animales domésticos.

Chubu - un pitbull suelto en la playa atacó a un lobo de mar bebé

En la secuencia difundida por varios medios locales se ve cómo el perro se lanza repetidamente sobre el pequeño lobo marino en un sector prácticamente desierto de la costa. La cría intenta huir sin conseguirlo, aunque en un momento el asedio se interrumpe debido a que la presencia del transeúnte y sus gritos desvían momentáneamente la atención del animal.

No obstante, el pitbull retorna a su objetivo. Finalmente, la persona que pasaba por el sitio logró alejarlo definitivamente.

Tras la difusión de la filmación, vecinos y organizaciones ambientales solicitaron que este episodio funcione como una señal de alerta. Y reiteraron que el respeto hacia la fauna constituye una responsabilidad humana que debe tomarse con la mayor seriedad.

Delito e investigación en Chubut

Ante la viralización del video, la fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales del Ministerio Público —creada a principios de marzo de este año para intervenir en situaciones de maltrato animal, negligencia en el cuidado de mascotas y otras conductas que provocan daño ambiental—, confirmó a Diario Jornada que se puso en marcha una investigación de oficio para localizar al “irresponsable cuidador de ese animal", definió la funcionaria judicial en referencia al dueño del pitbull.

"El perro sin supervisión ataca a la fauna que está descansando en la costa", sintetizó la fiscal especializada sobre los riesgos de estas conductas.

Gómez se quejó de que Playa Unión "está lleno de animales (domésticos)” y describió que “la gente baja con tres o cuatro animales sueltos sin control". Además, enfatizó que "quien debe controlar es la Municipalidad, porque hay ordenanzas que se incumplen, ya que no están permitidos los animales sueltos".

Respecto a la investigación iniciada tras conocerse el caso, anticipó que se trataría "de un caso calificado como dolo eventual, porque si tengo un Pitbull, que se considera raza peligrosa, en la ley exige que tiene que salir supervisado, con correa y con bozal".