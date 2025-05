Caleta Olivia: ordenaron matar a dos pitbull que atacaron a un hombre, pero no saben dónde están

No obstante, hasta ahora la medida no ha podido ser llevada a cabo debido a que los perros -un macho y una hembra- se encuentran escondidos en un lugar que las autoridades por el momento desconocen, igual que su dueño quien, además, dio datos falsos a los policías que intervinieron en el hecho.

Tuvieron que intervenir vecinos que se encontraban cerca del lugar del hecho para poder frenar el ataque y salvar al hombre de las fauces de los perros.

La resolución del juez de Caleta Olivia

Después de que el ataque tomó conocimiento público, intervino el juez de faltas Daniel Aybar, de Caleta Olivia, quien confirmó que los animales serán sometidos a eutanasia, algo que la normativa municipal permite en casos extremos, como en este ataque.

Pitbull Caleta Olivia - Santa Cruz.jpg Uno de los pitbull que atacaron al hombre en Caleta Olivia.

“En los casos que haya agresiones o episodios de ataques de canes hacia personas está prevista la eutanasia cuando está en peligro", resaltó el funcionario.

A pesar de la terminante decisión del juez de faltas, por ahora no hay manera de llevarla a cabo ya que se desconoce el paradero de los perros y también el de su dueño, que habría brindado información falsa a quienes le tomaron sus datos.

“Aún no se ha podido efectivizar (la eutanasia) porque los perros han sido removidos del domicilio donde se encontraban habitualmente sueltos”, explicó Aybar. “No sabemos dónde están”, reconoció.

El juez aclaró que no hubo una denuncia formal de lo ocurrido pero la decisión se tomó teniendo en cuenta “la ferocidad del ataque” hacia la víctima.

“Por la cantidad de lesiones que han producido en la víctima que es un hombre robusto, que tiene más fuerza que un niño o un anciano, creemos que, si hubiese sido otra la víctima, esto habría sido más grave. No podemos correr el riesgo de que esto ocurra”, indicó.

“Hay un bien protegido que es la salud humana, que está por encima de cualquier otro bien, entonces es lo que resuelve el propio texto de la ley”, insistió en referencia a la decisión de matar a los perros.

"Ha dado un DNI falso"

El juez de Faltas Aybar añadió que “la sanción al dueño todavía no se ha determinado”, y reveló que es buscado intensamente ya que, al igual que sus animales, no se sabe si se encuentra o no en su domicilio.

“Estamos buscándolo, ha falseado los datos del acta de infracción, ha dado un DNI falso”, contó Aybar.

“Estamos procediendo a ver si podemos allanar de una buena vez el lugar para que se identifique. No les abre la puerta a los inspectores, han desaparecido los perros de la casa, entonces está complicando e impidiendo la investigación judicial”, agregó.

“Esta es una conducta que hay que tener en cuenta a la hora de sancionarlo. Seguramente después de esto es aplicable una prohibición definitiva para la tenencia de canes, más si son de razas peligrosas. Ya hemos visto que no está apto como ser humano para poder ser responsable ante la tenencia de una mascota de este tipo”, completó el funcionario.