Polémica en Caleta Olivia: un hombre mató de una cuchillada a un doberman que atacó a su pitbull

El hombre que mató al animal con un cuchillo de cocina tuvo que salir a dar explicaciones pero no consiguió frenar los comentarios que se acumularon desde que el caso cobró difusión a través de las redes sociales.

Según contó Edgar Pérez, el dueño del pitbull, los otros dos perros atacaron con fiereza a su animal, al punto de poner en riesgo su vida. Su hijo fue quien golpeó a la puerta de la casa y le avisó: “Están por matar a nuestro perro",

“Agarré lo que tenía ahí en la mesa, fui y lo estaban agarrando dos perros. Los vecinos que estaban ahí trataban de sacarlo, uno lo agarraba a mi perro de la pata y al otro perro también de la pata, tratando de sacarlo. Y de los otros dos perros, tenía a uno de la verija y al otro de la mandíbula”, le contó Pérez al medio local La Opinión Austral.

"Eran cuatro o cinco los que lo atacaban"

Casi como un acto reflejo, se abalanzó sobre el lugar donde se estaba produciendo el ataque y apuñaló con un cuchillo de cocina al doberman, que murió en el acto.

Policía de Caleta Olivia.jpg La Policía de Caleta Olivia en el lugar de los hechos.

El propietario del pitbull detalló que es la tercera vez que su perro es atacado por otros. “La primera vez lo encontré casi muerto, lo habían agarrado entre todos, los cinco que estaban ahí”, recordó.

Según explicó, en esa ocasión confirmó que dos de los perros pertenecían a su vecino, incluyendo el doberman, y que el resto eran callejeros que suelen estar cerca de la casa “porque él les da alimento”.

“Él, como yo, tiene un patio enorme, pero no lo tiene totalmente cercado. Yo, como alquilo, no voy a gastar una fortuna en cerrar una propiedad”, explicó.

“Por eso -indicó- por lo menos tomo la precaución de que, como no tengo cerrado el patio, si no lo puedo controlar, lo tengo atado (a Titán) y, si no, está adentro”.

Caeta Olivia: "Corren peligro los niños"

Acerca de la manera en que esta vez terminó la pelea entre Titán y el doberman, Pérez dijo: “Fue una reacción para defender a mi perro, un impulso”.

El hombre se lamentó de las reacciones en las redes sociales, donde llegaron a decir que le había disparado al perro el vecino. “No justifico la violencia, para nada, pero fue lo que me nació en el momento, también muchas veces corren peligro los mismos niños”, resaltó.

“Fue cosa del momento para defender a mi perro, que es como un hijo para mí, es de la familia, agregó.

“Además, estaba indefenso, no lo ataca un solo perro, vienen cinco o seis perros y como dije, no fue la primera vez”, insistió el vecino de Caleta Olivia.