Una "joyita" de Caleta Olivia: estafó a su mamá, le vendió la casa y se quedó con su jubilación

Durante su estadía en el sur argentino, Avellaneda habría descubierto la manipulación y el engaño del que había sido víctima su mamá.

No se sabe dónde está el acusado

“Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada”, declaró Daniel, denunciando la maniobra fraudulenta de José Walter.

De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, José le hizo firmar a su madre viuda un documento que, según le dijo, era necesario para acceder a un plazo fijo que estaba a nombre del esposo de ella y padre de él, quien falleció en 2022.

José Walter Avellaneda Flores.jpg Caleta Olivia: José Walter Avellaneda Flores, el hombre acusado de estafa.

En realidad, el documento que le dio a firmar a Pocha era un poder que transfería la propiedad de la vivienda a su nombre, lo que le permitió luego venderla.

El abogado de la víctima, Daniel Aybar, contó que ya se presentaron los recursos necesarios para revertir el fraude, pero que no saben nada de José.

“No sabemos el paradero del acusado ni cuándo será notificado, pero hemos entregado todas las pruebas a la Justicia”, afirmó el letrado.

La investigación penal por estafa es llevada adelante por el fiscal Alexis Quintana, titular de la Fiscalía N° 2 de Caleta Olivia. Esta causa quedaría en manos del juez Gabriel Contreras, del juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad. La pena podría alcanzar hasta seis años de prisión.

En el ámbito civil, la situación está en manos de la jueza de Familia de Caleta Olivia, Rosa González.

"Me cobraba el sueldo, manipulaba todo"

Entretanto, Pocha Flores asegura estar conmocionada por la traición de su hijo, y relató que más allá de la estafa de la que ahora se lo acusa, hay antecedentes que hablan de lo que habría sido una mala relación y situaciones de las que él se aprovechaba.

“Me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo. Manipulaba todo y a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer ni para comprar mis remedios”, relató la mujer.

Flores es una docente jubilada reconocida en Caleta Olivia por su larga trayectoria en el ámbito educativo de las provincias de Santa Cruz y Chubut, ya que se desempeñó en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Caleta Olivia donde, además, durante muchos años cumplió diversas funciones en la administración pública, siempre en el área de la Educación.