Qué le dijeron los médicos a Catalina Gorostidi, la ex Gran Hermano de Caleta Olivia, sobre su rara enfermedad

“Ya no podía ni caminar”, reconoció la mediática ex vecina caletense, al contar los motivos de su ingreso a una clínica y las explicaciones que le dieron los médicos.

Catalina es una de las ex participantes de Gran Hermano que más repercusión tuvo entre el público a pesar de que su paso por la casa más famosa del país fue breve. La pediatra se mantuvo en el ambiente mediático tras el final de su participación por ser de las más polémicas,y también debido a su relación con Joel Ojeda , otro ex GH.

En los últimos días Cata preocupó a sus seguidores cuando reveló que había tenido que ser internada de urgencia por una rabdomiólisis.

Aunque el susto pasó y le dieron el alta, la ex vecina de Caleta Olivia habló de la rara patología que padece y contó cómo sigue su estado de salud.

"Me hizo bolsa el cuerpo y la salud"

La propia Catalina contó que padece esta condición desde el 2022 y explicó de qué se trata, los síntomas y complicaciones que le ocasionó desde entonces.

Screenshot_5.jpg Catalina Gorostidi en sus tiempos de Caleta Olivia. De patagónica a pediatra hot en Gran Hermano.

“Tuve algo que se llama rabdomiólisis, que es cuando el músculo se rompe y una enzima, como una sustancia del músculo, pasa a la sangre”, explicó la ex Gran Hermano.

Catalina recordó una situación durante una sesión de entrenamiento físico en Santa Fe, que fue lo que desencadenó los síntomas. “Me hizo bolsa el cuerpo y me hizo bolsa la salud”, dijo de aquel entrenamiento.

En esa ocasión estuvo internada siete días “con grandes posibilidades de pasar a terapia para dializarme”, reveló. “Y, desde ese momento, nunca pude volver a entrenar como entrenaba antes. Yo entrenaba un montón con un entrenador que no estaba calificado y me hizo bolsa la salud, y el cuerpo”, contó la ex GH.

Acerca de su reciente internación de urgencia, Catalina explicó: “Lo que me pasó ahora es que hacía mucho que no hacía ejercicio. Y el lunes fui a entrenar, la verdad que re bien. No voy a decir nada del gimnasio de acá porque es espectacular, pero me empecé a sentir muy mal”.

Según detalló, en un momento “ya no podía caminar”, por lo que decidió ir a la clínica. “Me hicieron un estudio de urgencia. Y me dio alto de nuevo el valor de las enzimas musculares. Eso es muy grave porque pueden pasar a depositarse en un riñón y terminar en diálisis”, indicó.

La pareja de Gran Hermano celebró el alta

Luego de pasar un período en observación hasta que sus valores se estabilizaron, Catalina Gorostidi recibió el alta médica.

“¡De alta!”, les contó a sus seguidores junto a una fotografía del momento que publicó en su perfil de Instagram y en la que se la podía ver en la habitación del sanatorio, acompañada por su novio Joel Ojeda.

“Los valores bajaron un poquito”, tranquilizó a sus seguidores, y avisó que ahora le tocaba “seguir el control en casa”.