La gastada viral de Catalina Gorostidi de Gran Hermano a Eliana Guercio

A lo que Guercio respondió, sin estar al tanto que no era la cuenta oficial de Gorostidi: “Ay Cata, Cata. Lo más importante del hecho es que los dos tuvimos la grandeza de disculparnos mutuamente, perdonarnos y abrazarnos. Decirnos que nos queremos, volver a trabajar juntos, etc. No estás a la altura de ningunos de los dos. Dame mil Furias”.

image.png

image.png

Ante esto, se dio el siguiente ida y vuelta, ya con el perfil correcto de Cata: "Cata, me enseñaron que, si vas a pelear, siempre hay que pelearse hacia arriba, nunca para abajo. Te felicito, vas bien. Buena vida", siguió posteando la panelista.

"Si debiera ser para arriba, no estaría hablándote porque arriba mío vos no estás jajaja", replicó la ex GH. "Mis mejores deseos para vos, Cata", intentó cerrar el cruce Eliana, pero todo no quedó ahí. "Sos una maleducada! ¡Nunca te hice nada para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí! Y este es mi Twitter, no el otro, ridícula", pegó de manera certera la santafesina.

"Cata, yo no aprueba ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta con que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que, a pesar de estar fuera de juego seguís desparramando odio en la vida real, no ería yo la que tiene el problema. Que estés bien, linda", cerró el tenso cruce la esposa de Chiquito Romero.

El mensaje de Catalina Gorostidi para Furia

En medio de todos los saludos que recibieron los participantes de Gran Hermano 2023, de cara a la final del reality, Catalina Gorostidi sorprendió con su mensaje y dio que hablar al dirigirse especialmente a Juliana “Furia” Scaglione, con quien mantuvo fuertes cruces dentro de la casa más famosa del país.

image.png

“Hola, caracoles de mi vida, porque la verdad que no puedo creer que haya tantos caracoles todavía adentro de esa casa. Les quiero decir, Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier… por tres puchos”, empezó diciendo la santafesina.

Y siguió, en referencia a Emmanuel Vich y el grupo conformado por Bautista Mascia, Martín “el Chino” Ku y Nicolás Grosman: “Les quiero decir a los Bros que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son mis caracoles, pero ellos saben que son mis caracoles favoritos”.

“Virginia (Demo), te adoro. Me parecés cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Y bueno, Flor (Regidor), Darío (Martínez Corti), perdón, pero no los extraño nada, no les voy a mentir tampoco. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Así que, besitos”.

image.png

“Y Furia… Furia, creo que no estoy ahí para decírtelo, pero estoy acá para mandarte este saludo y decirte que bajes 20 pueblos. Como dice Santi (del Moro), 10 está bien, 20, bájalos. Les mando un beso a todos y que gane el mejor”.