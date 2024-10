Manzana de Gran Hermano explicó por qué terminó con su novia

Y explicó los motivos: “Hace un poco más de un mes, nos tomamos un tiempo. Como es mi primera novia, no sé si sería cortar o separarnos, no sé cómo tomarlo. Pero sí que nos tomamos un tiempo...”.

“No nos fuimos infieles, ni ella a mí ni yo a ella. Convivimos cinco meses después de haber salido de la casa y eso desgastó nuestra perfecta relación. Es difícil convivir y yo no tenía tanto tiempo como antes para ella. Yo tomé la decisión de separarnos un tiempo”, cerró el tucumano, visiblemente angustiado.

El tremendo chisme que Manzana contó de una ex compañera de Gran Hermano

Manzana, el participante tucumano de Gran Hermano 2023, tal parece que encontró un picante pasatiempo tras la finalización del reality de la casa más famosa de Telefe. Lo cierto es que mientras aguarda que le surja algún trabajo estable en los medios, Federico Farías juega a ser paparazzi y ya es el chimentero del grupo de los ex GH.

Así las cosas, en las últimas horas el cantante e influencer lanzó una información que hizo enfurecer a sus seguidores. Desde su cuenta de X, Manzana aseguró que la salteña Lucía Maidana tendría serias intenciones que conquistar a Nicolás Grosman, el tercer finalista de la última edición de Gran Hermano, a pesar de su actual relación con otra ex hermanita.

“Creo que Luchi se lo quiere comer a Nico, sabiendo que está de novio con Flor. Opiniones, díganme si me equivoco”, escribió picante y las reacciones no tardaron en multiplicarse. Los internautas fanáticos del popular reality televisivo, no dejaron pasar el chisme de Manzana sin cuestionar a Maidana por su falta de códigos de ser cierto si es que todavía pretende conquistar a Nico sabiendo que está de novio con Flor Regidor, otra ex GH.

“No le importa nada”, “Que entienda de una vez que él está en pareja, que respete”, “Quiere cámara, como Furia”, “Es una trepadora. Primero se colgó de Rosina y lloró en TV porque se había enamorado y ahora esto”, “Ya no sabe qué hacer para que la sigan llamando de los programas”, fueron algunos de los muchos comentarios que bancaron a Florencia y le declararon la guerra a Lucía, quien primero había intentado conquistar a la uruguaya al confiar que le atraen tanto los hombres como las mujeres.