Una ex Gran Hermano contó que pasa entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Daniela Celis estuvo de visita por el streaming de Bondi y habló sobre su ex compañero de reality y la actriz.

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis , estuvo en el streaming de Bondi y cuando le preguntaron por el vínculo de Marcos Ginocchio con la China Suárez sorprendió con una frase que lo mandó al frente al salteño.

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntó Pepe Ochoa a la ex Gran Hermano, quien acorralada contestó: “No, es su amiga, no, no sé qué es”.

“Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, insistió Pepe a la pareja de Thiago Medina, quien entonces lanzó: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.

De esta manera, y sin quererlo, dejó en claro que entre el ex ganador del reality y la actriz y cantante hay algo más que una amistad.

La China Suárez mostró cómo se agrandó su familia

La China Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram al presentar un nuevo miembro de su familia con el que vive hace algunos meses. Todo ocurrió cuando en sus historias, la actriz y cantante mostró que se lastimó un dedo y el culpable había sido un lagarto.

Después de explicar que el reptil la había atacado cuando intentó separarlo de una pelea con su perra, la artista indicó: “Él vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra”.

“Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave. El lagarto está bien, mi perra también, lo mío fueron heridas superficiales y como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos”, celebró la China después del mal trago.

Por último, Eugenia insistió en que volvería a hacer lo mismo para cuidar de ambos animales, sin importar las consecuencias: “¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo jajajaja. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado jiji”.