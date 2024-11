Qué respondió Pampita cuando le preguntaron si se enamorará de Martín Pepa

En el programa de chimentos Socios del Espectáculos, la periodista Paula Vareka dio detalles de quién el posible nuevo novio: “Martín nació en Intendente Alvear (La Pampa), por eso se decían que se conocían con Pampita. A mí me dicen que él viene de una familia humilde, laburante, simple. Lo que me da la sensación es que es una familia recontra querida dentro de este mundillo”, contó.

Sin embargo, ahora la súper modelo habló por primera vez respecto a esta supuesta nueva relación y fue tajante en su respuesta acerca de su futuro amoroso.

La respuesta de Pampita ante la consulta por su novio

Carolina Ardohain estuvo cara a cara con el cronista de A La Tarde (América) antes de ir a trabajar a Los 8 Escalones (El Trece) que le preguntó si ese encuentro fue "casualidad". La modelo movió su rostro, sonrió y respondió: "No tengo nada que decir... yo estoy trabajando porque tengo que seguir con mi vida normal".

Pampita, EN EXCLUSIVA con "A La Tarde", tras el FIN DE SEMANA con Martín Pepa



"Tengo que seguir con mi vida normal"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/oKImguKQbP — América TV (@AmericaTV) October 28, 2024

“Si querés, preguntame de mí, pero no me preguntes de otra gente que me tengo que ir a casa... no tengo nada para decir. Estoy un momento de pasarla bien, salir con amigos, salir a comer, salir al cine. No entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda salir, ir al teatro o hacer su vida. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones", agregó Pampita.

Consultada sobre la madre de Martín, con quien habría ido a la caminata de Luján y sería la celestina de esta historia, aseguró: "Conozco hace muchos años a la familia, son amorosos, encantadores".

Pampita sobre su vida actual

Sobre momento tras la separación, fue tajante: "Estoy con ganas de como estoy ahora que es trabajando, concentrándome en mis cosas, siguiendo con mis rutinas, cumpliendo con todos los contratos, con todo lo que tengo en agenda hace meses. Siendo lo más profesional que puedo, como tiene que ser. Cuidando de mis hijos. Y si algún día tengo ganas de salir a comer, puedo hacerlo".

Ya sobre el final, el cronista le preguntó si tiene chances con ella Martín Pepa: "¿Pulgar arriba o pulgar abajo?", le consultó. Carolina evadió la respuesta y de inmediato se le preguntó a la gente que la esperaba y era testigo de la entrevista. "¿Quieren que Pampita se vuelva a enamorar?", consultó el movilero y le respondieron con un "sí" tajante.