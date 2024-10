Por qué acusan de mujeriego al nuevo novio de Pampita

Pampita Ardohain no perdió tiempo luego de ponerle fin a la relación amorosa con el político Roberto García Moritán tras un escándalo donde las versiones de infidelidad tomaron fuerza y condujo a un camino de ruptura. Aproximadamente un mes después de la drástica decisión, la modelo estaría saliendo con otra persona.

Según trascendió, luego de verlos juntos, estaría saliendo con el polista Martin Pepa. En el programa de chimentos Socios del Espectáculos, la periodista Paula Vareka dio detalles de quién el posible nuevo novio: “Martín nació en Intendente Alvear (La Pampa), por eso se decían que se conocían con Pampita. A mí me dicen que él viene de una familia humilde, laburante, simple. Lo que me da la sensación es que es una familia recontra querida dentro de este mundillo ”, contó.

Pampita 1.jpg

Para cerrar, contó: “En la tierra argentina es el ‘che pibe’, en el sentido que se vendió como un magnate millonario, que tiene campos y no es así. Me dijeron que Martín es muy simpático, típico argentino entrador y es muy mujeriego. Ya se sabe que es así, que es tiroteador. Está muy bien colocado en el status social. No es polista, pero obviamente le gustan los caballos”.

Se desató un conflicto entre Pampita y Zaira Nara por Martín Pepa, el nuevo novio de la modelo

A solo un mes de su comentada separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain ha vuelto a estar en el centro de la escena mediática con rumores de un nuevo romance. Esta vez, la modelo ha sido vista en compañía de Martín Pepa, un reconocido polista, con quien compartió una velada en el Teatro Colón. La invitación al prestigioso evento despertó especulaciones sobre una posible relación, que ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre figuras del espectáculo y el mundo del polo, conocidos por sus complejas conexiones.

Yanina Latorre, panelista de LAM, fue una de las primeras en dar detalles sobre este vínculo inesperado entre Pampita y Pepa. La periodista aseguró que la relación no sería solo pasajera: “Pampita y Martín ya están planeando una vida juntos”, comentó, en referencia a la aparente seriedad de este romance relámpago, el cual podría llevar a la modelo a casarse de nuevo, incluso antes de haber cumplido un año desde su separación de García Moritán.

Zaira.jpg Zaira Nara y Pampita

La polémica entre Zaira Nara y Pampita

Sin embargo, no todo sería sencillo para la pareja. Latorre también mencionó ciertos obstáculos que podrían complicar el camino hacia la estabilidad de esta relación. Uno de ellos sería la tensión con Zaira Nara, quien mantiene una relación con otro polista, Facundo Pieres, íntimo amigo de Pepa.

“Parece ser que Zaira está ‘atacada’ por este nuevo vínculo. Ella es la top entre las ‘taqueras’, y Pampita, con su carisma y luz, te borra de un plumazo”, afirmó Latorre, aludiendo a la competencia indirecta que se habría generado entre ambas mujeres en el selecto círculo de parejas y amigos de polistas.

Pampita y su nuevo novio de Martín Pepa

Además, el vínculo de Pampita y Pepa ha llamado la atención de otros nombres ligados al mundo del polo, como Delfina Blaquier y María Vázquez, mencionadas en el debate de LAM como referentes del ambiente. “Delfi es una de las más destacadas en el círculo, aunque no tiene tanto perfil mediático”, aportó Matilda Blanco, mientras que Pepe Ochoa agregó que María Vázquez, aunque famosa, se ha mantenido alejada de la escena pública en los últimos años.

La fascinación de las redes sociales por Pampita se ha incrementado con esta nueva relación. Según reveló Latorre, la modelo estaría en su mejor momento a nivel profesional, con su cuenta de Instagram explotando de colaboraciones y contratos publicitarios. “Pampita tiene 99 chivos por día, con cifras millonarias por cada uno. Ha vendido más Instagram que nunca en su vida”, comentó la panelista, destacando cómo la separación parece haber aumentado aún más su atractivo y magnetismo en el ámbito público.