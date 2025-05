Santa Cruz: dos pitbulls acorralaron a un hombre, lo atacaron y "lo arrastraron media cuadra"

"Lo arrastraron media cuadra y lo mordieron en las manos, los brazos y el pecho, ya que querían atacarlo en el cuello y en la cara, pero mi marido se defendió", describió la mujer.

Dos vecinos que escucharon los gritos salieron de sus casas y al intervenir, probablemente le salvaron la vida a Santiago. Para poder ahuyentar a los animales usaron palos y palas. Inmediatamente después llamaron una ambulancia que trasladó al muchacho lastimadio al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

En el centro de salud, los médicots tuvieron que hacerle una reconstrucción en la mano izquierda, la más afectada por las mordeduras, y suturaron una herida profunda en el brazo.

"Ya se le pasó la anestesia y ahora quedó con mucho dolor, está tomando muchos medicamentos, muchos antibióticos y le está cayendo muy pesado al estómago", comentó Daniela sobre el estado actual de su pareja, ya a dos días de la situación que le tocó vivir en la tarde del último domingo.

La chica también reveló que tiene una nena de 2 años y otra de 7 que va a la Escuela N° 14, y que la semana pasada "hubo dos días que no pudo asistir a clases porque los perros estaban en mi vereda y no nos dejaban salir".

También contó que los vecinos de la zona viven con miedo constante debido a que los perros se meten a los patios y no permiten que los propietarios circulen libremente por sus propias casas. Esta situación de terror se había convertido en una pesadilla cotidiana para los habitantes del barrio Parque, pero luego de este brutal episodio, algo cambió.

Los perros desaparecieron

Ambiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, en conjunto con la Policía de Santa Cruz, intervino el lunes para hablar con el vecino atacado y su mujer. También intentaron contactar al dueño de los pitbulls, pero no pudieron dal con él. “La casa es como que está abandonada, no hay nadie, no entra ni sale nadie, no se ve a nadie", explicó Daniela.

Una vecina le informó que cuando ellos fueron al hospital, "vieron que a los perros se los llevaron en una camioneta”. Y agregó: “Hasta hoy no hay movimiento”.

Pitbull Caleta Olivia - Santa Cruz.jpg Uno de los pitbulls, suelto en la vereda de una cuadra donde los vecinos dicen que vivían atormentados por la irresponsabilidad de su dueño.

"Los vecinos ahora pueden salir y regresar a la casa, y por la calle volvió a circular gente, algo que antes no se podía porque los perros no dejaban pasar a nadie y querían morder a la gente, tenemos más libertad para movilizarnos y pude llevar a mi hija a la escuela", sintetizó Daniela.

David Acosta, subsecretario de Gestión Ambiental y Zoonosis del municipio, le confirmó al mismo medio santacruceño que tomaron conocimiento del incidente y trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad. Pero además, reveló que el propietario de los pitbulls "ya tenía dos infracciones por can suelto en la vía pública" y "estaba en seguimiento".

El funcionario señaló que el problema radica en que "la gente no se hace cargo de los animales ni de las multas de Ambiente", lo cual a su entender habla de la falta de responsabilidad de los dueños de perros de razas consideradas peligrosas.

Antecedente reciente y eutanasia para dos pitbull en Santa Cruz

Este brutal ataque no es un caso aislado en Caleta Olivia. A fines de marzo, la ciudad se conmocionó cuando se viralizó un video que mostraba a dos perros pitbull atacando y matando a un perro callejero en la intersección de las calles Congreso y Primera Junta del barrio 25 de Mayo.

Las imágenes, compartidas por la organización mascotera "Patitas de Vidda" en Facebook, generaron un fuerte repudio. En ese caso, Acosta informó que la Comuna intervino tras tres denuncias realizadas por WhatsApp y el contenido viral en redes sociales.

El funcionario aclaró que "el perro que fue agredido era un perro que andaba suelto, los pitbulls lo ingresaron al patio y luego sucedió lo que públicamente se vio". Y en esa ocasión cuestionó que nadie se hizo responsable del can callejero asesinado. Es que en este caso, los perros agresores no estaban sueltos, sino en su casa, como correspondía.

Ataque Pitbulls Caleta Olivia.jpg Una captura del video que se viralizó a fines de marzo, cuando dos pitbulls mataron a un perro callejero en Caleta Olivia.

Pese a eso, el juez de Faltas Daniel Aybar ordenó dias despuiés del ataque el decomiso y eutanasia de los perros agresivos: una hembra gris y un macho marrón. Los animales fueron retirados por personal municipal y trasladados a una veterinaria para su sacrificio, una medida polémica y muchas veces también criticada por ong proteccionistas, que el problema no está en las mascotas, sino en la irrespoinsabilidad de sus dueños. Y en cambio, luchan para que se establezcan sanciones más severas para ellos (y no para los animales).

Por su parte, en aquella oportunidad Acosta enfatizó que resolver estos casos "es responsabilidad ciudadana" y que como Estado trabajan para "reducir la tasa de reproducción mediante castraciones".

Además, advirtió que "es un error pensar en que la resolución de las problemáticas viene por denuncias en redes sociales" e instó a realizar denuncias formales al número 2974277955.