Fiesta de la Confluencia 2026: el artista más escuchado en Spotify que tocará en la Isla 132

El evento, que se celebrará del 5 al 8 de febrero, traerá a uno de los artistas más escuchados en la plataforma de música durante el 2025.

Fin de año llega con los tradicionales resúmenes del 2025. Una de las primeras plataformas digitales en hacerlo fue Spotify quien se encargó de revelar las preferencias musicales de los usuarios en Argentina. Entre los destacados se encuentra uno de los artistas confirmados para la edición 13 de la Fiesta de la Confluencia.

Se trata de Luck Ra , el cordobés que se convirtió en uno de los 10 artistas más escuchados en Argentina. El cantante de “Hola perdida” ocupa el puesto número 8 en un ranking que lidera Bad Bunny, seguido por Un poco de Ruido, Duki, Q’ Lokura y Emilia Mernes.

Embed - Luck Ra, Khea - HOLA PERDIDA

Spotify señaló que la cumbia experimentó un crecimiento del 237% desde 2020, con Buenos Aires como la ciudad que más la escucha a nivel mundial y siete de cada diez usuarios argentinos reproduciéndola, especialmente al mediodía. El cuarteto también tuvo su año destacado, con Luck Ra ubicando dos álbumes en el Top 10 y artistas como Q’ Lokura, La K’onga y Ulises Bueno entre los más reproducidos.

El cantante que estará presente en la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia del 5 al 8 de febrero se mostró emocionado por el reconocimiento de sus fanáticos y compartió una foto en sus redes sociales para celebrar.

“Quiero que sepan que estoy viendo sus Spotify Wrapped y me hace muy feliz haberlos acompañado un año mmás en sus vidas”, escribió sobre una foto al aire libre. “Cuál fue el tema que más escucharon este año?”, quiso saber el cordobés que tuvo un 2025 exitoso con su participación triunfante en La Voz Argentina.

Lo mismo hizo La Joaqui, pareja del cantante, que usó sus redes sociales para agradecer al público que la ubicó en el puesto 9 de artistas mujeres más escuchadas. El ranking lo lidera Emilia, seguido por María Becerra y el top tres lo completa Tini. La cantante también estará en la Fiesta de la Confluencia.

Abrió la inscripción al Pre Confluencia

La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Las inscripciones quedarán habilitadas desde este 3 de diciembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, con las bases y el formulario disponibles en el sitio oficial del municipio.

“Es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Indicó que se seleccionarán 12 bandas para presentarse entre el 3 y 4 febrero en la Isla 132, “es una gran oportunidad para que nuestros artistas muestren su talento”, dijo durante el lanzamiento realizado en el Auditorio Municipal Confluencia Viva.

Luego, el jurado elegirá a 8 bandas para participar del escenario central del 5 al 8 de febrero. Además, cada banda ganadora se llevará un premio en efectivo de 800 mil pesos.