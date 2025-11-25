Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que no terminó la secundaria y quiere cerrar un ciclo

Un artista que participará de la fiesta a realizarse en febrero del próximo año reveló su situación académica y recibió apoyo del reconocido conductor televisivo Mario Pergolini.

Mario Pergolini recibió en el living de Otro Día Perdido a un artista musical reconocido en el mundo artístico que estará presente en la Fiesta de la Confluencia a realizarse en febrero de 2026 con grandes artistas que visitarán el evento.

Fue el rapero Trueno quien participó del programa nocturno que se emite por El Trece y dejó un evidencia un objetivo queu tiene por fuera de su exitosa carrera profesional. En su visita se refirió a su participación en el colegio y confesó que aún adeuda materias: “En el colegio, eh, no sé, no tengo... Hace un montón que no me va en el colegio ”, dijo y agregó: “En el secundario sí... me siento medio mal, porque tengo ganas de terminarlo , me quedaron siete materias ahí”.

Ante esta situación recibió un fuerte apoyo del conductor : “Vamos a terminarlo” . Entre preguntas del conductor, el rapero contó entre risas: “ Me quedaron un par de heavy después ... Físico-química, por ejemplo, pero para qué querés saber los átomos...”.

Su carrera artística fue una de los principales motivos por los cuales tuvo que frenar su experiencia académica: "Yo ya empezaba a viajar con la FMS y hacer cosas con el freestyle y tuve demasiadas faltas en el colegio. Entonces, de la nada, me llevé gimnasia por no ir, que es lo que más me gusta”.

Luego de revelar que tenía francés en el colegio, agradeció a la institución por el apoyo que le brindaron: “Igual le agradezco mucho al Manuel Belgrano, que fue el secundario que fui yo, porque como es un colegio de arte... Me bancaron un montón”. A su vez, agregó: “Con las faltas me decían: 'Sabemos que vos estás haciendo un camino artístico que, que nada, que es tuyo y todo, es un colegio de arte, no te vamos a matar por las faltas ni por nada’, así que me segundearon un montón”.

Ante esta situación el conductor le hizo una propuesta formal al cantante: “Yo creo que tendríamos que ir en febrero de este año, marzo, si querés vamos los dos juntos, lo podemos hacer con el programa y decimos: ¿qué tal? Queremos ver qué podemos hacer para terminar de secundaria”. Rápidamente Trueno se mostró interesado: “Me encantaría, me encantaría”.

“Sería un gran ejemplo para la gente que te sigue”, dijo Mario mientras que el artista soltó: “Mi mamá te lo agradecería con el corazón en la mano, te lo digo”.

Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que vuelve después de tres años y tras su llamativo paso por los Latin Grammy

Trueno es uno de los siete artistas confirmados este miércoles para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. El artista oriundo de La Boca fue confirmado junto a Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, La Beriso, Bersuit y Migrantes. No es la primera vez en el festival, su primera presentación fue en 2023.

El rapero y Freestyler es una de las mayores estrellas del género en español y se destacó en las últimas semanas en los Latin Grammy 2025. El artista no solo obtuvo el premio a Mejor canción de rap/hip hip por “Fresh”, sino que sorprendió con un detalle en su outfit.

Es que el músico apareció con un traje oversize gris oscuro y una remera blanca básica, una combinación clásica que lo mantuvo en línea estética sobria, lejos de los excesos y marcando su sello personal.

Sin embargo, un detalle se robó todas las miradas: una escarapela argentina prendida en el lado izquierdo del saco. El gesto que fue un guiño a la Argentina no pasó desapercibido y miles de fanáticos celebraron en redes sociales que representara al país en una noche tan especial.

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios, construyó una carrera que trascendió el Freestyle y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del hip hop regional. Desde sus inicios en El Quinto Escalón hasta sus álbumes más recientes, el músico se posicionó como una voz de la reciente generación con letras que mezclan barrio, identidad y resistencia cultural.

Trueno en la Confluencia 2023

No es la primera vez que Trueno es parte de la Fiesta de la Confluencia. Su primera participación fue en la edición del año 2023 y fue el encargado de abrir la primera noche de festival.

El rapero brindó un show de poco más de una hora el cual fue presenciado por más de 200 mil personas, entre neuquinos y turistas.

En la presentación hizo un repaso de los grandes éxitos de su último disco "Bien o mal". Entre ellos estuvo "Feel Me??", "Argentina", "Tierra Zanta" y cerró con "Dance Crip", uno de sus mayores hitazos.