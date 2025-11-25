Con un intenso operativo, lograron contener un incendio forestal en el norte neuquino

Las llamas se iniciaron este lunes en el paraje El Espinal, en una zona de matorrales. Continúan las tareas de enfriamiento.

Un incendio forestal se desató este lunes en El Espinal, una región de difícil acceso en el norte neuquino , y generó un gran despliegue de personal para combatir las llamas. A media mañana, se informó desde el gobierno provincial que el fuego había sido controlado , aunque persisten las tareas de enfriamiento de la zona.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, Luciana Ortiz Luna , divulgó un video en sus redes sociales en el que mostró el trabajo de los medios aéreos para tratar de erradicar el incendio.

"Desde ayer se encuentra operando el avión en la zona Espinal" , escribió sobre los trabajos, coordinados de manera conjunta entre su Secretaría y la Dirección Provincial de Manejo del Fuego. Se sumaron también los brigadistas de Chos Malal y bomberos voluntarios de Taquimilán y El Huecú, localidades cercanas a la zona afectada por las llamas.

Este martes, a partir de las 6 de la mañana, los brigadistas ya se aprestaban para iniciar un nuevo vuelo y así consiguieron controlar el incendio, aunque aún resta continuar una tarea de control y enfriamiento para evitar que se reactiven nuevos focos.

incendio el espinal 2

"El incendio en El Espinal está contenido. Gracias al trabajo coordinado de brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego con otros organismos, el incendio en el paraje El Espinal logró ser contenido", expresaron en un comunicado de la Secretaría.

"Si bien continúan las tareas de enfriamiento y vigilancia, no hay frentes activos y la situación se mantiene bajo control", señalaron y agregaron. "Agradecemos a todos los equipos que trabajan en el territorio y a la comunidad por acompañar las recomendaciones".

Según se informó, el paraje El Espinal, a 40 kilómetros de El Huecú, es una zona de matorrales con difícil acceso terrestre, por lo que el arribo del avión hidrante resultó fundamental para controlar las llamas. Este fin de semana, las condiciones climáticas complicaron el trabajo de los brigadistas, con viento y altas temperaturas que facilitaron el avance de las llamas.

Aunque el equipo de trabajo estaba alerta a una posible expansión del fuego hacia zonas de viviendas u otras áreas de pastizales, hasta ahora no se conoció si hubo afectación de áreas pobladas en el paraje.

“Las brigadas están realizando un trabajo muy intenso en una zona de difícil acceso. El objetivo principal es asegurar el perímetro y evitar cualquier reinicio”, explicó Ortiz Luna.

Actualmente, 49 brigadistas operan en el área afectada realizando tareas de enfriamiento, control de puntos calientes y vigilancia de perímetros. Un avión opera en la zona desde ayer, apoyando las tareas de combate y monitoreo aéreo.

El foco se encuentra próximo al tope de la cadena montañosa y cerca de la Ruta Provincial 6, así como de las comunidades mapuches Ñorkinko y Trankura, por lo que el monitoreo continuará de manera sostenida durante las próximas horas.