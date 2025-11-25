Por qué Argentina vuelve a atraer a marcas internacionales: las claves del fenómeno

El año termina con una ola de apertura de marcas extranjeras en los shoppings y otras ya se preparan para llegar en 2026

El año termina con una ola de apertura de marcas extranjeras en los shoppings y otras ya se preparan para llegar en 2026 . En las últimas semanas, la escena comercial se vio atravesada por un notable arribo de firmas internacionales que buscan consolidar su presencia en centros comerciales clave en varios lugares del país.

Algunos ejemplos de desembarcos recientes fueron en Córdoba , donde abrió su primera tienda oficial Tommy Hilfiger en Nuevocentro Shopping, un paso fundamental para la incorporación de marcas premium en la capital provincial. Este espacio de 110 metros cuadrados muestra colecciones para hombres y mujeres e incluye una gama de accesorios representativos del estilo característico de la marca.

En Rosario , un caso relevante fue la llegada de Decathlon , la cadena internacional de artículos deportivos, que confirmó la apertura de una tienda que comenzará a funcionar en 2026. Esta inauguración forma parte de un plan nacional de apertura escalonada que incluye grandes ciudades como Mendoza, Tucumán y Mar del Plata.

Y Mendoza también espera la llegada de marcas europeas y estadounidenses que buscan una posición estratégica en centros comerciales de clase alta. Una de las novedades más destacadas es la instalación de Under Armour, que ya abrió su primer local exclusivo y apunta a un público que busca indumentaria y accesorios deportivos de alta calidad.

Sobre por qué están viniendo las marcas internacionales, algunos analistas aseguran que la estabilización económica percibida hace tiempo otorga una mayor confianza a estos jugadores. Después de años de volatilidad marcada, la reducción de la inflación y la mejora en algunas variables macroeconómicas contribuyeron a que las empresas evaluaran con más optimismo la posibilidad de expandirse o retomar actividades en el país.

Elementos claves para las marcas internacionales

Otro elemento clave que está impulsando este fenómeno, según los analistas, es la mayor apertura a la importación y la reducción gradual de barreras arancelarias, algo que facilita la llegada de productos internacionales y favorece una mayor oferta para los consumidores locales.

La coyuntura comercial se beneficia además de un tipo de cambio que, aunque fluctúa algo, consiguió cierta estabilidad frente a períodos anteriores y se viene manteniendo sin salirse de las “bandas cambiarias”. Esto ayuda a que las marcas internacionales puedan proyectar sus operaciones con mayor previsibilidad financiera, con menor incertidumbre sobre precios y márgenes.

Para los analistas, en el desembarco de las marcas internacionales también influye el tamaño del mercado argentino, que ofrece oportunidades atractivas para diferentes segmentos: desde el lujo hasta la moda accesible y productos especializados. Y también mencionan la relativa baja saturación que todavía presenta el mercado local en comparación con otras economías regionales.

Otro factor mencionado sería un interés creciente en recuperar presencia de marcas internacionales que históricamente tuvieron operaciones locales, pero debieron irse por malos contextos económicos. Su regreso mostraría ahora una señal de confianza de que el mercado local podría repuntar más.