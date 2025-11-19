Un incendio en una chacra alcanzó a los animales de corral

Fue cerca de la calle del Padre José, camino al río Limay, en China Muerta. Se desató detrás de una vivienda y afectó a las gallinas y pollitos.

En las últimas horas se desataron dos incendios en las afueras de Plottier . En uno se destruyó una casilla, mientras que el otro alcanzó a los animales de corral. No se registraron lesionados en ninguno de los siniestros.

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , Carlos Mansilla , detalló a LM Neuquén que el primero de los incendios tuvo lugar a la 1.03 de este miércoles en el Loteo Social 2, en el sector noroeste de la vecina ciudad.

Fueron convocados para sofocar el fuego e inmediatamente dieron respuesta con tres dotaciones debido a la continuidad de las de las casillas que suele haber. Dijo que, una vez llegado al lugar, se constató que era una casilla que estaba sin ocupante. Según los vecinos, desde hace unos días ya no veían a los propietarios.

“Si bien los daños fueron cuantiosos, no hubo que lamentar víctimas fatales ni propagación a otras viviendas”, aseguró Mansilla.

Animales alcanzados por las llamas

Poco tiempo después, alrededor de las 3.30, los bomberos fueron alertados por otro incendio. En esta oportunidad fue a unos 10 kilómetros de Plottier, en la zona de China Muerta.

Incendio en China Muerta

“Nos dieron aviso de un incendio en el sector denominado calle Padre José Guiglione, hacia el fondo casi llegando a la entrada de Limay Azul sobre margen derecha yendo hacia el río”, describió el bombero.

Explicó que en una chacra se produjo el incendio de un galpón, unos 5 por 3 metros, donde el propietario almacenaba algunos alimentos y otros enceres propios de una chacra. Además, había "animalitos de corral como gallinas y pollitos que . fueron alcanzados también, no se encontró los vestigios de ellos".

El fuego tuvo propagación a un colectivo en desuso, que el propietario utilizaba como taller, depósitos de herramientas en las que había motosierras, soldadoras, y otras maquinarias que tenían en el sector. Dada la magnitud de las llamas, alcanzaron también las alamedas aledañas.

Para este incendio concurrieron con cinco dotaciones que estuvieron a carrgo de Mansilla y que, finalmente, evitaron la propagación a la vivienda lindante.