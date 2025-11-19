Intentó robar cables en el hospital, cayó del techo y provocó serios destrozos en el área nueva

Un hecho insólito se registró este miércoles en el hospital de Rincón de los Sauce s , donde un joven de 26 años ingresó al sector recientemente inaugurado con intenciones de robar cables . En su intento por escapar, provocó daños significativos en el entretecho del área de esterilización y quirófano, lo que generó preocupación y malestar entre el personal médico.

El director del hospital, Walter Erdozain , relató que estaba atendiendo consultorio y realizando ecografías cuando recibió una llamada urgente. “Me dice una compañera que hay una persona lesionada en el sector nuevo del hospital. Esto me llamó la atención. Me dice: ‘aparentemente entró a robar y se ha caído del techo’”, recordó en declaraciones radiales.

Al llegar al lugar, junto al personal de guardia, ya se encontraba la Policía y también parte del equipo de obra que trabaja en algunas remodelaciones finales del sector, inaugurado hace poco más de un mes. Las obras de ajuste habían dejado abiertas las puertas traseras, lo que facilitó el ingreso del joven al patio interno.

Hospital Rincón de los Sauces 5

Según explicó Erdozain, uno de los albañiles vio al muchacho con actitud sospechosa intentando cortar un cable y comenzó a seguirlo. En su huida, el joven ingresó por un pasillo con la puerta abierta hacia el interior del hospital, donde otros trabajadores también lo vieron. “Se encerró en un baño y, en su afán por escapar, se subió al inodoro, rompió el techo y se subió al entretecho por sus medios”, detalló el director.

El recorrido improvisado del intruso por el entrepiso provocó la rotura del cielorraso del sector de esterilización y parte del área de quirófano. “Para nosotros es una pena porque tenemos que volver a trabajar de nuevo en esos lugares y es peligroso”, lamentó Erdozain, señalando que ahora deberán evaluar y reparar todos los daños, especialmente los vinculados a instalaciones eléctricas.

La maniobra delictiva y la caída parcial del techo le provocaron lesiones al intruso, que tuvo que ser atendido en la guardia del mismo hospital al que acababa de dañar. “Le hicimos las curaciones, las radiografías correspondientes, le dimos analgésicos y después fue detenido por la policía”, indicó el director.

Hospital Rincón de los Sauces 3

El protagonista del hecho es un joven de 26 años, no oriundo de la localidad. Según precisó Erdozain, es una persona conocida por el personal sanitario: “Lo hemos tenido en guardia en otras oportunidades por consumo de drogas. Ha llegado a Rincón como han llegado muchas otras personas, con el afán de conseguir trabajo, con esta promesa de que Vaca Muerta es la salvación, y se encuentran con que es difícil conseguirlo. Entonces no encuentran otra forma que esta forma de vida”.

Evaluación de daños y preocupación por el área afectada

Aunque los daños fueron importantes, Erdozain destacó que los equipos del quirófano no se vieron comprometidos. “Gracias a Dios estuvieron a resguardo porque no pasó por ahí”, afirmó. No obstante, advirtió que se cortaron cables y se afectó la estructura del cielorraso, por lo que deberán realizar una evaluación completa antes de restablecer las tareas en esa área crítica.

El incidente generó indignación entre el personal y dejó al descubierto la vulnerabilidad del sector mientras continúan las obras de ajustes. Desde la dirección ya se trabaja con las autoridades policiales y de Obras Públicas para reforzar las medidas de seguridad y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.