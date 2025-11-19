Yiro, el chivito al que le están buscando una familia para salvarlo de la parrilla

Una pareja lo encontró solito a la vera de la ruta. Lo salvó y ahora con una proteccionista de animales le quieren buscar un hogar donde no se lo coman.

El domingo pasado una pareja de Plottier regresaba de un viaje cuando a la vera de la ruta vio un pequeño chivito que estaba solo. Sin dudarlo lo levantaron y lo llevaron a su casa para luego intentar buscarle un hogar y salvarlo de la parrilla navideña.

Le pusieron Yiro , y si bien lo tienen resguardado desde entonces, no tienen lugar en su casa para que se quede a vivir. Hay otras mascotas y quieren darlo en adopción responsable.

La pareja se contactó con una proteccionista de animales que trabaja en la ciudad, Patricia, quien se está encargando de tratar de buscarle un hogar en donde el chivito sea un integrante más de esa familia.

chivito en adopcion

"El domingo al mediodía se comunicaron conmigo. Habían ido a la reserva ecológica de Plottier con el chivito y contaron que no lo podían tener y ahí les dieron mi teléfono", relató Patricia a LM Neuquén.

La mujer, quien diariamente ayuda a rescatar animales de la calle para luego darlos en adopción, confirmó su colaboración y desde entonces le están buscando un hogar a Yiro. "No es fácil en esta época del año porque tenemos que garantizar que sean responsables y que no lo engorden para Navidad", comentó.

"Les conté a ellos la historia de Milton, un chivito que hace dos años salvamos de la parrilla, el año pasado también salvamos a otro y ahora le toca a Yiro. Aunque salvemos al menos uno por año ya estamos concientizando", manifestó la protectora.

chivito en adopcion

Patricia ya se contactó con un par de familias dispuestas a sumar a Yiro a su hogar y también con dos granjas educativas donde tienen más animales. "Seguramente la pareja que lo rescató va a definir próximamente donde lo entregan, pero ya estamos seguros de que este no se lo va a comer nadie", dijo la proteccionista, quien recordó que como se acercan las fiestas no se lo pueden dar a cualquiera, sino que será alguien responsable.

Yiro es un bebé aún, y sus rescatistas le dan leche en mamadera para alimentarlo. Los nuevos adoptantes deberán contar con un patio amplio para su estadía, aunque este animalito ya se está acostumbrando a estar domesticado, ya que contaron que hace sus necesidades afuera.

Otro chivito salvado

En el 2023, en vísperas de Navidad, Niria Bittner, una vecina de China Muerta que tenía varios perros y gatos rescatados decidió comprar un chivito pero para hacerlo parte de su familia.

Bittner había contado que los vecinos de ese sector de Plottier compartieron en un grupo de WhatsApp al chivito y ella inmediatamente decidió comprarlo para salvarlo.

La publicación del chivito -que aún tomaba mamadera, pero que en poco tiempo podría ir a parar a una parrilla- tocó el corazón de la mujer, quien no dudó en juntar sus últimos pesos, antes de cobrar, e ir a buscarlo.

chivito Milton se salvó de ir a parar a la parrilla. Foto gentileza.

Le puso Milton, y se convirtió en el regalón de la familia. "Los perros lo cuidan, los gatos juegan con sus cuernitos y él no para de correr y festejar la vida, muy diferente a la de su especie, que le tocó", contó.