El fuego consumió dos casillas en Neuquén cuando una familia dormía: cinco personas afectadas

Ocurrió en la zona oeste de Neuquén en la madrugada de este jueves. Cómo lograron salvarse del incendio.

Un importante incendio se registró cerca de las dos de la mañana de este jueves en la capital neuquina. Los Bomberos recibieron un llamado alertando por el incendio de dos casillas en el barrio 7 de Mayo, en el sector "Sol de Mayo".

El jefe del cuartel N° 6 de Bomberos de la Policía, comisario José Rivas, afirmó en diálogo con LU5 que, tras recibir la llamada, una dotación se hizo presente en la escena. "Allí divisamos efectivamente el un incendio generalizado que se desarrollaba sobre dos casillas de construcción de madera de características precarias", relató.

Al observar la magnitud del incendio, solicitaron una segunda dotación al cuartel 2 de Gregorio Álvarez, por lo que utilizaron dos autobombas para poder controlar y extinguir el fuego.

"Se trabajó aproximadamente por un lapso de 40 minutos sobre el lugar, donde efectivamente se pudo controlar el fuego y evitar la propagación hacia las demás casillas lindantes", señaló Rivas.

Pérdidas totales por incendio de dos casillas en 7 de mayo

Respecto a los ocupantes de las casillas, Rivas afirmó que se trataba de cinco personas: una mujer de 35 años, un joven de 29 y tres menores de edad. "Fueron atendidos y se les suministró oxígeno. Después fueron dados de alta", dijo el Jefe del cuartel.

"Por suerte lograron despertarse, salir hacia el exterior y ponerse a resguardo, pero tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. En primer lugar por una ambulancia, ahí en el lugar". "Por suerte lograron despertarse, salir hacia el exterior y ponerse a resguardo, pero tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. En primer lugar por una ambulancia, ahí en el lugar".

Según contó, el joven de 29 años fue quien se trasladó, junto con los otros ocupantes de las viviendas, hacia el hospital Horacio Heller en su auto particular. Allí fueron atendidos preventivamente.

Rivas explicó que las causas del incendio están bajo investigación. "En este preciso momento está trabajando personal de la división Siniestros para establecer fehacientemente el origen del fuego y el lugar de propagación de las llamas", relató Rivas.

Incendio en China Muerta afectó a los animales

Alrededor de las 3.30 de la mañana de este miércoles, los Bomberos fueron alertados por un incendio. En esta oportunidad fue a unos 10 kilómetros de Plottier, en la zona de China Muerta.

“Nos dieron aviso de un incendio en el sector denominado calle Padre José Guiglione, hacia el fondo casi llegando a la entrada de Limay Azul sobre margen derecha yendo hacia el río”, describió el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla a LM Neuquén.

Incendio en China Muerta

Explicó que en una chacra se produjo el incendio de un galpón, de unos 5 por 3 metros, donde el propietario almacenaba algunos alimentos y otros enceres propios de una chacra. Además, había "animalitos de corral como gallinas y pollitos que fueron alcanzados también, no se encontró los vestigios de ellos".

El fuego tuvo propagación a un colectivo en desuso, que el propietario utilizaba como taller, depósitos de herramientas en las que había motosierras, soldadoras, y otras maquinarias que tenían en el sector. Dada la magnitud de las llamas, alcanzaron también las alamedas aledañas.

Para este incendio concurrieron con cinco dotaciones que estuvieron a cargo de Mansilla y que finalmente, evitaron la propagación a la vivienda lindante.